5-4, la semifinal con más goles de la historia de la Liga de Campeones, el «partido del siglo». El París Saint-Germain y el FC Bayern brindaron el martes en el Parque de los Príncipes un espectáculo que el fútbol no veía hace tiempo. Todo indicaba que la fiesta continuaría ocho días después en Múnich.
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¡Lo impensable ha sucedido contra el PSG! El Bayern de Múnich de Vincent Kompany fue sorprendido
Los debates sobre estrategias defensivas quizá demasiado arriesgadas no afectaron a los protagonistas de ambos equipos; ambos insistieron en mantener su planteamiento. Mejor resaltar sus virtudes que temer sus defectos. Mientras tanto, el PSG empató 2-2 en liga ante el FC Lorient y el Bayern 3-3 en la Bundesliga frente al 1. FC Heidenheim; para los bávaros fue el broche de una semana con once goles encajados en tres partidos.
¿Y si vuelven a encajar dos, tres o cuatro en la vuelta contra el PSG? Pues marcarán tres, cuatro o cinco; no hay problema. Ese fue el lema del Bayern tras la ida. Así que el 0-1 temprano de Ousmane Dembélé solo fue un susto. ¡Otra vez por detrás, a por los goles! ¡Aquí vamos otra vez! El Bayern necesitaba ahora al menos dos y la única pregunta era: ¿cuándo llegará el primero?
Pero los minutos pasaban y el marcador no se movía: 0-1 en el 7, en el 9, al descanso y tras los 90. Ya en el tiempo de descuento, Harry Kane marcó el 1-1. Demasiado tarde. El Bayern queda eliminado.
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Manuel Neuer: «Hoy no fuimos letales»
Tras el partido de vuelta, preguntaron a Joshua Kimmich qué había faltado al Bayern. «Goles», respondió. Suena obvio, pero para el conjunto muniqués es un problema nuevo. Fallar por encajar muchos goles es una cosa; por marcar pocos, otra muy extraña.
Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz marcaban con tanta naturalidad como Uli Hoeneß reparte tartas de manzana. El Bayern batió el récord de goles en la Bundesliga y superó los 100 tantos: 175 en 52 partidos, más de tres por encuentro.
Sin embargo, en el partido más importante fallaron la puntería: marcaron menos de dos goles por cuarta vez esta temporada y por primera en once encuentros. «Hoy simplemente no hemos sido letales», sentenció el portero Manuel Neuer. «En ataque no hemos sido lo suficientemente claros».
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Luis Enrique: «Hoy nuestra defensa ha estado mejor que nuestro ataque»
Como era de esperar, tras adelantarse pronto en el marcador, el PSG optó por la sensatez táctica: se replegó y buscó el contraataque. Sin embargo, sus ataques o fueron demasiado flojos o se toparon con un Neuer sobresaliente. Mientras, el Bayern asediaba con la pelota y se enfurecía por algunas decisiones arbitrales, aunque también se desesperaba.
Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala insistían en el ataque, pero sus centros y remates faltaban de puntería. El PSG concedió pocos tiros desde zonas de verdadero peligro. Los 18 tiros del Bayern apenas sumaron 1,4 goles esperados. Harry Kane luchó sin crear peligro hasta su tanto tardío.
«No tuvimos muchas ocasiones realmente claras, de esas que decimos: ‘Esta es segura al cien por cien’», analizó Neuer. Las mejores las fallaron Olise (27’) y Jonathan Tah (45’+3). El técnico Vincent Kompany destacó que el PSG «defendió increíblemente bien los centros y el espacio detrás de la defensa», y el director deportivo Max Eberl añadió: «Nunca tuvimos tiempo para desmarcarnos. Cuando lo lográbamos, volvíamos al área y los acorralábamos, pero igual lo defendieron a la perfección».
Al final, Luis Enrique resumió: «Hoy nuestra defensa ha sido mejor que nuestro ataque». Gracias a esa sólida actuación defensiva, los parisinos llegan a la final contra el Arsenal como favoritos aún más claros.