Getty Images
Traducido por
«Lo he hecho toda mi vida»: José Mourinho admite que el Real Madrid, «rey herido», será «peligroso», pero el entrenador del Benfica insiste en que está «acostumbrado» a los grandes retos de la Liga de Campeones
Mourinho: Un rey herido es peligroso.
Ante los medios de comunicación en el Estadio da Luz, Mourinho se negó a dejarse llevar por el recuerdo de la sorprendente victoria del Benfica en la fase de liga. El técnico portugués sabe que el triunfo por 4-2, aunque histórico, solo ha servido para provocar al 15 veces campeón de Europa. Con el Real Madrid llegando a Lisboa desesperado por recuperar su reputación, Mourinho advirtió a su plantilla que enfrentarse a una bestia acorralada suele ser más difícil que enfrentarse a una segura de sí misma.
«Están heridos. Y un rey herido es peligroso», declaró Mourinho a los periodistas. «Jugaremos el partido de ida con la cabeza, la ambición y la confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Liga de Campeones, pero debemos estar preparados para su reacción».
La derrota en Lisboa a principios de esta campaña fue un resultado catastrófico para los blancos, que cayeron del tercer al noveno puesto de la tabla y se vieron obligados a disputar esta peligrosa ronda de play-off. Fue una noche caótica marcada por el impresionante cabezazo de Anatoliy Trubin en el minuto 98, un momento al que Mourinho se refirió con una sonrisa irónica.
«Trubin no estará en el ataque en el estadio Luz esta vez», bromeó, aligerando el ambiente antes de ponerse serio sobre su propio pedigrí en el fútbol de eliminatorias. «Estoy muy acostumbrado a este tipo de empates. Lo he hecho toda mi vida. La gente suele pensar que se necesita un resultado determinado en el partido de ida por tal o cual motivo. Yo digo que no hay un resultado definitivo».
- Getty Images Sport
Dificultades de selección para el Special One
A pesar de la ventaja psicológica que les ha dado su reciente victoria, Mourinho se enfrenta a una posible crisis de selección en su línea defensiva. El técnico portugués está preocupado por el estado físico del lateral derecho Amar Dedic, que ha sido fundamental en la trayectoria europea del Benfica esta temporada. El defensa bosnio ha disputado 32 partidos en todas las competiciones, pero su estado físico está siendo vigilado de cerca.
Mourinho admitió que encontrar una «solución equilibrada» para un partido de esta magnitud es difícil si el jugador de 22 años no está disponible, y señaló que hay que tratar a Dedic con cuidado. La situación se complica aún más por factores externos, ya que los informes sugieren que la próxima observancia del Ramadán por parte del defensa podría ser un factor a tener en cuenta para su gestión física.
Sin embargo, hay noticias positivas en relación con Fredrik Aursnes. El versátil noruego había sido motivo de preocupación desde que se perdió el viaje a las Azores por una lesión muscular, pero su recuperación evoluciona positivamente, lo que aumenta las esperanzas de que pueda jugar en el Estadio da Luz.
El Real Madrid busca la redención en Lisboa
Para Álvaro Arbeloa y el Real Madrid, el regreso a Lisboa representa una oportunidad para exorcizar los demonios de su última visita. El equipo español vio cómo dos de sus jugadores, Raúl Asencio y Rodrygo, eran expulsados en los últimos compases de aquella derrota por 4-2, un partido que finalmente les costó la clasificación directa para los octavos de final. A pesar de sus tropiezos en Europa, siguen siendo una fuerza formidable en el ámbito nacional, situados en lo más alto de la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Mourinho no se hace ilusiones: el club que una vez dirigió buscará reafirmar su dominio histórico.
«La eliminatoria será muy exigente, sin duda», admitió Mourinho. La histórica victoria del mes pasado fue especialmente satisfactoria para el entrenador del Benfica, ya que supuso su primera victoria contra el Madrid. Ese resultado fue el catalizador de una improbable remontada de las Águilas, que alcanzaron los octavos de final a pesar de perder sus cuatro primeros partidos. Ahora, deben demostrar que ese resultado no fue una casualidad, ya que los dos pesos pesados se enfrentan de nuevo.
- AFP
El peso de las expectativas en el Estadio da Luz
El Benfica ocupa actualmente el tercer puesto de la Primeira Liga portuguesa y está deseando trasladar su consistencia nacional a una buena trayectoria europea. La amplia experiencia del entrenador en eliminatorias a doble partido se considera el mayor activo del club. Mourinho sigue desafiante con respecto a su pedigrí y reitera que se crece bajo esta presión específica. Lleva décadas dominando el arte de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones y espera que sus jugadores igualen esa fortaleza mental cuando suene el silbato el martes por la noche.
El partido de ida en Portugal marcará el tono de toda la eliminatoria. La condición de «reyes heridos» del Real Madrid lo convierte en un equipo impredecible, pero el profundo conocimiento que Mourinho tiene del ADN del club podría ser el factor decisivo. Aunque la atención se centra en las estrellas que saltan al campo, la batalla de ingenio entre los banquillos ocupará un lugar destacado. Como dice el Special One, no existe un «resultado definitivo» en el partido de ida, pero sin duda buscará que su equipo llegue al Bernabéu con algo que defender.
Anuncios