«Lo he hecho toda mi vida»: José Mourinho admite que el Real Madrid, «rey herido», será «peligroso», pero el entrenador del Benfica insiste en que está «acostumbrado» a los grandes retos de la Liga de Campeones

Ante los medios de comunicación en el Estadio da Luz, Mourinho se negó a dejarse llevar por el recuerdo de la sorprendente victoria del Benfica en la fase de liga. El técnico portugués sabe que el triunfo por 4-2, aunque histórico, solo ha servido para provocar al 15 veces campeón de Europa. Con el Real Madrid llegando a Lisboa desesperado por recuperar su reputación, Mourinho advirtió a su plantilla que enfrentarse a una bestia acorralada suele ser más difícil que enfrentarse a una segura de sí misma.

«Están heridos. Y un rey herido es peligroso», declaró Mourinho a los periodistas. «Jugaremos el partido de ida con la cabeza, la ambición y la confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Liga de Campeones, pero debemos estar preparados para su reacción».

La derrota en Lisboa a principios de esta campaña fue un resultado catastrófico para los blancos, que cayeron del tercer al noveno puesto de la tabla y se vieron obligados a disputar esta peligrosa ronda de play-off. Fue una noche caótica marcada por el impresionante cabezazo de Anatoliy Trubin en el minuto 98, un momento al que Mourinho se refirió con una sonrisa irónica.

«Trubin no estará en el ataque en el estadio Luz esta vez», bromeó, aligerando el ambiente antes de ponerse serio sobre su propio pedigrí en el fútbol de eliminatorias. «Estoy muy acostumbrado a este tipo de empates. Lo he hecho toda mi vida. La gente suele pensar que se necesita un resultado determinado en el partido de ida por tal o cual motivo. Yo digo que no hay un resultado definitivo».