Liverpool, Manchester United y los cinco mejores destinos de fichaje para el lateral izquierdo del USMNT y Fulham, Antonee Robinson

GOAL evalúa dónde podría encajar Antonee Robinson, con equipos de la Premier League y la Serie A entre los posibles interesados.

Antonee Robinson probablemente no irá a ninguna parte. No de inmediato, y no a menos que llegue una oferta impactante. Seamos realistas, es probable que Fulham no quiera vender. En "Jedi" tienen al mejor lateral izquierdo de la Premier League, un segundo capitán y la clave para su impulso inesperado hacia el fútbol europeo.

Aunque les proporcionará una buena ganancia financiera, tiene poco sentido dejarlo ir ahora.

Este verano, sin embargo, es una pregunta diferente. Obtener el dinero por Robinson -que nunca será más alto- y pueden reinvertir. No hay grandes opciones de laterales en la plantilla, pero si son astutos en el mercado, una venta podría llevar a algunas adquisiciones inteligentes. Esto es lo que hacen los clubes de nivel medio también. Con todo el respeto debido a Marco Silva y la forma en que ha transformado este equipo, Robinson merece una oportunidad en el siguiente nivel.

Y así llegamos a las opciones. Los rumores de Liverpool han estado rondando por un tiempo. Eso parecería el destino más probable. Pero hay otros destinos potenciales. El Manchester United, como siempre, está en la mezcla, y hay otros clubes de la Premier League que tienen sentido. La Serie A también es una hipótesis intrigante.

GOAL evalúa los mejores destinos potenciales para la estrella del USMNT mientras los rumores de transferencia giran.