Liverpool ficha a joven defensor en un acuerdo de £1 millón del club propiedad del exdelantero del Chelsea, Demba Ba
Liverpool anuncia acuerdo
Liverpool ha fichado al defensa central de 18 años en un acuerdo por un valor informado de £1 millón. Una tarifa relativamente insignificante para los Reds, Ndiaye se unirá al equipo sub-21 de Page y esperará causar un impacto, antes de potencialmente pasar al equipo senior.
En un comunicado, Liverpool dijo: "Liverpool ha completado el fichaje del defensor Mor Talla Ndiaye, sujeto a la autorización internacional.
"El defensa central juvenil de Senegal, que cumplió 18 años a principios de este mes, se une a las filas del U21 de los Reds desde el Amitie FC en su tierra natal.
"Ndiaye representó a su país en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en noviembre, haciendo cuatro apariciones mientras alcanzaban las etapas eliminatorias.
"También ha jugado para Senegal en el nivel Sub-18."
- Getty Images Sport
Joven recibió buenos deseos
La antigua academia de Ndiaye ha escrito un mensaje conmovedor de apoyo para el adolescente.
Dijeron: "Ndiaye encarna los valores de trabajo duro, disciplina y perseverancia que transmitimos a nuestros jóvenes talentos.
"Su trayectoria es un motivo de orgullo para toda la Academia y una inspiración para las generaciones venideras.
"Le deseamos éxito en esta nueva etapa de su carrera y estamos seguros de que representará a su país, su educación y a todos aquellos que han creído en él desde sus inicios con dignidad. Buena suerte Mor, la historia acaba de comenzar."
Reclutamiento del equipo Sub-21 del Liverpool
El fichaje de Ndiaye por parte del Liverpool muestra la intención de proporcionar profundidad al equipo juvenil de Page. El club también ha fichado al defensa central de 19 años Noah Adekoya del Burnley, según Daily Mail, y están interesados en el defensor del Austria Viena Ifeanyi Ndukwe. Actualmente están en el puesto 14 de la Premier League 2, ganando cuatro y perdiendo cinco de sus primeros 10 partidos.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El último fichaje del Liverpool esperará adaptarse rápidamente a su entorno e impresionar al jefe Page, antes de buscar su camino hacia el primer equipo de Arne Slot en Anfield.