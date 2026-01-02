Getty Images
Liverpool apunta a un defensa central de £43 millones con la misión de mejorar la inestable zaga de Arne Slot
Liverpool con problemas defensivos durante una débil defensa del título
Una de las principales fortalezas de Liverpool durante su victoria en el título de la Premier League la temporada pasada fue su solidez en la defensa, con Virgil van Dijk e Ibrahima Konate impresionando en el centro, mientras que Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson continuaron su brillante asociación en los laterales. Aunque Alexander-Arnold se fue al Real Madrid en verano, los Reds fortalecieron su línea defensiva durante la misma ventana de transferencias con la llegada de Jeremie Frimpong y Milos Kerkez desde Bayer Leverkusen y Bournemouth respectivamente. El prometedor joven Giovanni Leoni también fue incorporado y muchos creían que los gigantes de Merseyside serían más que un hueso duro de roer durante esta campaña.
Sin embargo, no ha resultado así. Después de ganar sus primeros cinco juegos de liga, la forma de Liverpool colapsó completamente desde finales de septiembre hasta finales de noviembre, ya que perdieron seis de sus siguientes siete partidos, cayendo en la tabla y casi definitivamente fuera de la contienda por el título.
Problemas con las jugadas a balón parado provocan el despido del entrenador.
El problema específico de Liverpool en la defensa de balones parados hizo que un miembro del personal perdiera su trabajo. El entrenador de balones parados Aaron Briggs asumió el papel después de haber sido parte del equipo técnico de Slot desde el inicio de 2024-25, pero los Reds han encajado la asombrosa cantidad de 12 goles en liga desde balones parados en lo que va de temporada y el club anunció la decisión de separarse de Briggs a principios de esta semana.
La debilidad ciertamente ha molestado al capitán Van Dijk. Sobre los problemas de los córners y tiros libres, el holandés dijo recientemente: "Hemos defendido muchas jugadas a balón parado muy bien. Pero el hecho es que hemos concedido demasiados goles así y duele. Tenemos que mejorar eso. Se trata de repetición, entrenamiento, análisis... es algo que tenemos que mejorar. Diría que al menos el 75 por ciento del tiempo, o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto, es la segunda fase la que es destructora."
Liverpool prepara transferencia por la estrella del Club Brugge
Ahora, según The Mirror, el Liverpool está tomando medidas para reforzar su línea defensiva tras sus bien publicitadas dificultades. Se informa que los campeones de Inglaterra están en el proceso de finalizar un acuerdo de 43 millones de libras esterlinas (58 millones de dólares/49.3 millones de euros) por el defensor del Club Brugge, Joel Ordonez, con los rivales de la Premier League, el Chelsea, que según se informa, se han retirado de la competencia en los últimos días. Se ha acordado una tarifa inicial de 35 millones de libras, y los gigantes belgas obtendrán más beneficios si se cumplen una serie de complementos.
El Liverpool estaba interesado en agregar otro defensa central a su equipo al final de la ventana de transferencias de verano, incluso después de haber desembolsado grandes sumas por jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike. Apuntaron al estrella del Crystal Palace, Marc Guehi, pero un acuerdo fracasó en el último minuto, dejando al internacional inglés para completar el último año de su contrato en Selhurst Park.
Ordonez es un defensor de 21 años muy bien valorado que fichó por el Club Brugge desde Independiente del Valle en 2022. Desde entonces se ha establecido como un habitual para el equipo belga, haciendo más de 100 apariciones y ganando un título de liga y dos copas en el camino.
Los problemas del Liverpool persisten a pesar de una racha de ocho partidos sin perder.
Liverpool tendría que desempeñarse excepcionalmente bien para abrirse camino de regreso a la carrera por el título desde aquí, pero Slot al menos ha supervisado una mejora que ha elevado a su equipo al cuarto lugar, a seis puntos de distancia del Aston Villa, que está en tercer lugar. Ahora están invictos en ocho partidos, pero aún ha habido frustración, con el último contratiempo siendo un empate sin goles con Leeds United el jueves por la noche.
Los Reds no pudieron encontrar un ganador contra el equipo de Daniel Farke, que a su vez tuvo un gol de Dominic Calvert-Lewin anulado por fuera de juego. Esperarán volver a la senda de la victoria el domingo cuando visiten a Fulham antes de un desafiante viaje para enfrentar a los líderes de la liga, el Arsenal.
