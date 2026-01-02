Liverpool apunta a un defensa central de £43 millones con la misión de mejorar la inestable zaga de Arne Slot

El problema específico de Liverpool en la defensa de balones parados hizo que un miembro del personal perdiera su trabajo. El entrenador de balones parados Aaron Briggs asumió el papel después de haber sido parte del equipo técnico de Slot desde el inicio de 2024-25, pero los Reds han encajado la asombrosa cantidad de 12 goles en liga desde balones parados en lo que va de temporada y el club anunció la decisión de separarse de Briggs a principios de esta semana.

La debilidad ciertamente ha molestado al capitán Van Dijk. Sobre los problemas de los córners y tiros libres, el holandés dijo recientemente: "Hemos defendido muchas jugadas a balón parado muy bien. Pero el hecho es que hemos concedido demasiados goles así y duele. Tenemos que mejorar eso. Se trata de repetición, entrenamiento, análisis... es algo que tenemos que mejorar. Diría que al menos el 75 por ciento del tiempo, o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto, es la segunda fase la que es destructora."

