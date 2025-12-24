Liverpool afronta un cara a cara clave con el agente de Mohamed Salah en la Copa Africana de Naciones

Salah fue posteriormente excluido de la convocatoria del Liverpool para el duelo de Liga de Campeones ante el Inter de Milán, encuentro que los Reds ganaron 1-0 gracias a un penalti tardío de Dominik Szoboszlai. No obstante, el delantero de 33 años regresó al equipo en la victoria 2-0 frente al Brighton tras disculparse por sus declaraciones posteriores al empate en Elland Road, y desde el banquillo aportó la asistencia para el segundo gol de Hugo Ekitike.

Después del triunfo ante el Brighton, el técnico Arne Slot aseguró que el episodio de Leeds ya había quedado atrás. “Lo dije la semana pasada: las acciones hablan más que las palabras”, afirmó Slot. “Ya lo hemos superado. Estuvo en la convocatoria y fue el primer cambio que hice. Ahora tiene la AFCON y disputará partidos importantes, así que es justo que toda la atención esté puesta en ellos [Egipto]”.

La victoria ante el Brighton fue la última aparición de Salah con el Liverpool antes de incorporarse a la selección egipcia para la Copa Africana de Naciones. Para muchos, esa participación fue vista como una posible despedida del exjugador de la Roma, con una salida en enero que parecía estar sobre la mesa.

Sin embargo, con Alexander Isak ahora descartado para el futuro inmediato, todo apunta a que Salah permanecerá en Anfield hasta el final de la temporada, aunque el Liverpool podría verse privado de uno de sus referentes hasta mediados de enero si Egipto —como algunos prevén— llega hasta las instancias finales del torneo en Marruecos.