¿Lionel Messi y Robert Lewandowski se unirán en la MLS? ¡Inter Miami trabaja para encontrar una casa para el delantero del Barcelona antes de un sorprendente fichaje en 2026!

Según el periodista polaco Marek Jozwiak, Inter Miami ya ha comenzado a buscar casa para Lewandowski. Creen que hay muchas posibilidades de que el jugador de 37 años se dirija a Estados Unidos el próximo verano, potencialmente después de participar en otra Copa del Mundo.

Se espera que Lewandowski busque un nuevo desafío en 2026 después de quedar detrás de Ferran Torres en la jerarquía en el Barça esta temporada. Marcó 42 goles la temporada pasada, pero ahora se le pide que desempeñe un papel de apoyo.

Ha encontrado el objetivo en ocho ocasiones a lo largo de 17 apariciones, mientras que también ha registrado una asistencia. El exdelantero del Borussia Dortmund y Bayern Múnich ha demostrado que todavía tiene el deseo de éxito y las cualidades físicas que lo convierten en un desafío para cualquier defensor.

Inter Miami está listo para abrazar ese conjunto de habilidades, mientras lo emparejan con las de Messi. Los Herons están completamente involucrados cuando se trata de Lewandowski, con el informe de Jozwiak afirmando que ahora están esperando una decisión del internacional polaco.

Lewandowski ha dicho anteriormente cuando se le preguntó sobre su contrato por expirar y si podría dejar Europa por América o la Pro League saudí: “No sé si estaré en Barcelona o en otro lugar. Decidiré mi futuro pronto. La decisión no dependerá solo de factores deportivos, sino también de los emocionales.”