El pasado noviembre, Messi admitió que cuando se retire, quiere entrar en el mundo de los negocios, y eso podría significar dejar el fútbol.

Dijo en el American Business Forum: "Me gusta empezar a mirar lo que podría venir después. Me gusta el mundo de los negocios; quiero seguir aprendiendo. Apenas estoy comenzando con ello. Siempre he estado 100 por ciento dedicado a mi profesión, pero sé que algo más se avecina, otro mundo, y poco a poco me estoy involucrando."

Esta semana, le dijo a Luzu TV que aunque no está en contra de ser entrenador algún día, le gustaría dirigir un club en crecimiento en el futuro, tomando inspiración del copropietario de Miami, Beckham.

Dijo el martes al canal de streaming argentino, "No me veo como entrenador. Me gusta la idea de ser manager, pero preferiría ser dueño. Me gustaría tener mi propio club, empezar desde abajo y hacerlo crecer. Poder dar a los chicos la oportunidad de desarrollarse y lograr algo importante. Si tuviera que elegir, eso es lo que más me atraería."