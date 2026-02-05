¿Con Lionel Messi o de regreso al Manchester United? Las siete opciones de Cristiano Ronaldo si deja Al-Nassr

Cristiano Ronaldo se habría declarado en huelga en Al-Nassr como protesta por una supuesta falta de inversión del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, especialmente en comparación con otros clubes bajo su control, como Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli. Según los reportes, el delantero de 41 años incluso intentó frenar el traspaso de Karim Benzema de Al-Ittihad a Al-Hilal en el último día del mercado, al considerar que se trataba de una maniobra injusta para otorgarle a su nuevo club una ventaja clara en la lucha por el título de la Saudi Pro League 2025-26.

El movimiento de Benzema se concretó pese a que Ronaldo se negó a disputar el derbi de Al-Nassr ante Al-Riyadh, y no se descarta que también boicotee el duelo del viernes frente a Al-Ittihad, el antiguo club del francés. Si no hay cambios en la política del PIF en las próximas semanas, el cinco veces ganador del Balón de Oro habría decidido pedir su salida del Al-Awwal Park al final de la temporada. Y, sinceramente, ¿quién podría culparlo?

Al-Nassr, después de todo, solo incorporó a ocho refuerzos durante el verano. Entre ellos destacan João Félix, con pasado en Chelsea y Atlético de Madrid, y Kingsley Coman, referente del Bayern Múnich, por una inversión conjunta cercana a los 90 millones de euros. A la lista se suma Íñigo Martínez, quien integró el Once de la Temporada de LaLiga tras desempeñar un papel clave en la conquista del título del Barcelona el curso pasado.

Más allá de que el PIF financiara su renovación récord en junio, Ronaldo siente que el proyecto lo ha traicionado y considera legítimo empezar a explorar otras alternativas. Con ese escenario sobre la mesa, GOAL repasa los siete destinos más probables para CR7 si decide poner fin anticipado a su etapa en Al-Nassr, comenzando por un posible y emotivo regreso a casa.