¡Lionel Messi regresa al Camp Nou! El ícono argentino envía un mensaje enormemente emotivo a los aficionados del Barcelona después de hacer una visita secreta al estadio en construcción y sugiere una reunión muy esperada
Las lágrimas fluyeron: Messi rompió lazos con el Barça en 2021
Lionel Messi quedó en lágrimas al despedirse del Barça, dejando claro que los problemas financieros harían imposible una extensión de contrato para el GOAT argentino. Al llegar a la agencia libre, asumió un nuevo desafío en Francia con el Paris Saint-Germain.
Allí se recolectaron más honores importantes, junto a Neymar y Kylian Mbappé, pero la familia Messi -incluida su esposa Antonela y sus tres hijos- tuvo dificultades para asentarse en París. Como resultado, el sueño americano fue perseguido cuando David Beckham y el Inter Miami llamaron en 2023.
Messi insinúa un regreso al Barcelona de alguna manera
Messi ha llevado su récord de Balones de Oro a ocho - tras convertirse en campeón del mundo - y ha acumulado hasta 46 trofeos importantes como el jugador más condecorado de la historia. Un par de esos trofeos - Leagues Cup y Supporters’ Shield - han sido capturados en Estados Unidos.
Aunque feliz en el sur de Florida, se ha especulado con un regreso de Lionel Messi al Camp Nou. Parece poco probable que ese camino se recorra como jugador, habiendo firmado un nuevo contrato en Miami, pero un puesto directivo o de embajador podría abrirse en el futuro. Por ahora, ha disfrutado de pasear por un recinto vacío que está recibiendo una seria remodelación.
Messi publicó en Instagram después de pisar un campo que una vez iluminó: “Anoche regresé a un lugar que extraño con el alma. Un lugar en el que fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda volver, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca llegué a…”
¿Amistoso o exhibición: Volverá a jugar Messi en el Camp Nou?
Inter Miami ha prometido hacer todo lo posible para que una aparición de despedida de Messi en Cataluña sea posible. El presidente del club, Jorge Mas, ha dicho: “La salida de Messi de Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club que lo acogió como un niño, y creo que las circunstancias no fueron lo que Lionel quería. Le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para darle la oportunidad de despedirse de sus fanáticos en Barcelona. Inter Miami irá o haremos algún tipo de partido.”
Mientras que un amistoso podría ser organizado, el Barça ha explorado la opción de traer de vuelta a su hijo pródigo para un partido de exhibición que marcaría la gran reapertura del Camp Nou. Los problemas de programación plantearon un problema en un momento, pero ese lugar aún no está listo para recibir a los aficionados de nuevo. Messi podría, por lo tanto, llegar al final de la campaña 2025 de la MLS antes de regresar a Europa nuevamente.
Contrato de Messi: Futuro inmediato en el Inter Miami
El presidente del Barça, Joan Laporta, quien una vez insinuó intentar traer de vuelta a Messi en una capacidad de jugador, ha afirmado regularmente que los Blaugrana están buscando organizar un partido que Messi pueda honrar. Sus últimos comentarios sobre ese tema fueron: “Lo que esperamos es que se le pueda dar el gran homenaje que merece”.
Messi ahora está vinculado a un contrato con el Inter Miami hasta 2028, lo que lo llevará más allá de su 40 cumpleaños. También jugará en un nuevo estadio allí, con los Herons en el proceso de construir un estadio hecho a medida que debería estar listo para el inicio de la campaña 2026.
El equipo de Javier Mascherano esperará mudarse allí como campeones defensores de la MLS Cup. Más magia de Messi los ha mantenido en la lucha por la gloria de los play-offs esta temporada, con el argentino hasta 42 goles mientras se prepara para las semifinales de la Conferencia. Se ha hecho una parada en Barcelona antes de que la atención se dirija a un enfrentamiento con Cincinnati.
