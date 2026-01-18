Getty/GOAL
'¡Lionel Messi quiere llevar a todos a la MLS!' - Al astro del Inter Miami le dicen que está haciendo su 'propia liga privada', mientras Kleberson hace una audaz afirmación sobre Cristiano Ronaldo y Neymar en América
Neymar y Messi han firmado nuevos contratos en Santos e Inter Miami.
Después de regresar a su natal Brasil para ponerse en forma antes de la Copa del Mundo 2026, Neymar generó mucha especulación respecto a un posible traslado de Sudamérica a América del Norte después de finalizar su contrato con el club de su infancia, Santos.
Él, sin embargo, se ha comprometido a una extensión después de someterse a otra operación, con esos términos llevándolo hasta el final de otro año calendario. Podría ser que haga un cambio a la MLS en ese momento, con su ex compañero de equipo en el Barcelona, Lionel Messi, ahora vinculado a un contrato en Miami hasta 2028.
¿Podría Neymar reunirse con Messi en la MLS?
Se espera que los Herons hagan otro intento por Neymar, y su compatriota brasileño Kleberson, quien pasó tiempo en los EE. UU. con el Philadelphia Union, Indy Eleven y los Fort Lauderdale Strikers, puede ver un acuerdo siendo alcanzado.
Cuestionado sobre las posibilidades de que Neymar se reúna con Messi, Kleberson - hablando en asociación con BetVictor Online Casino - dijo a GOAL: “¡Messi quiere traer a todos a la MLS! ¡Quiere hacer una liga privada de la MLS!
“Hay algunos rumores. Creo que Neymar probablemente solo firmó con Santos porque puede quedarse en Brasil y tener la oportunidad de jugar en el Mundial. Creo, al 100 por ciento, que si necesita moverse, la única liga a la que puede ir es la MLS. No creo que Neymar se vaya a poner en otra liga.
“Después del Mundial, probablemente en su mente será diferente en términos del nivel al que está jugando. Ahora solo está pensando en el Mundial. Piensa si no va, o si va y a Brasil no le va bien, no va a ser ‘Santos, Santos, Santos’ y su carrera allí. Es imposible ver eso para una personalidad como Neymar. Creo que intentará moverse a la MLS.”
Por qué el acuerdo de Neymar tiene sentido para la MLS
El ex portero de la selección estadounidense Brad Friedel ha contado anteriormente a GOAL sobre los rumores de Neymar a la MLS y por qué tienen sentido deportivo y comercial: “Si Neymar está en forma, entonces creo que funciona, realmente lo creo porque sigue siendo un nombre enorme en ciertas partes de EE.UU. El problema es si no está en forma y está mucho tiempo lesionado, entonces se convierte en una realidad negativa impulsada por los medios. Puedo entender argumentos en ambos lados, seguro.
“Asumiría, y estos son tipos inteligentes, que sería un contrato escalonado basado en el rendimiento y el estado físico. Habiendo pasado algún tiempo en Miami, antes de que viniera Messi, realmente no sabrías que Miami tenía un equipo. Desde que él llegó, hay camisetas rosadas y negras por todas partes. Si Neymar viniera, se sumaría a eso.
“Puedo entender lo que están tratando de hacer. Tienes que analizarlo cuidadosamente porque es algo difícil debido a su historial de lesiones. Pero tiene ese talento especial que realmente puede emocionar a algunos fanáticos estadounidenses. Puede hacer cosas especiales. Probablemente estaría 55 a favor y 45 en contra.”
Asociación de GOAT: El mundo quiere ver a Messi y Ronaldo juntos
Puede que Neymar no sea el único nombre reconocido que se dirija a los Estados Unidos, con Kleberson esperando que el ícono portugués Ronaldo pueda ser convencido de pasar al menos una temporada jugando en el mismo equipo que su eterno rival Messi.
Kleberson añadió sobre su antiguo colega del Manchester United formando una sociedad de GOAT en Florida: “¡Wow, imagina que eso suceda, América se va a volver loca! Van a venderlo todo para tener a esos dos juntos. En un vestuario: Messi, Cristiano Ronaldo y tal vez Neymar. ¡Es un equipo de ensueño!”
El Inter de Miami ya se ha convertido en el rey del fútbol norteamericano, saboreando un histórico triunfo en la MLS Cup en 2025, pero -con el copropietario David Beckham ayudando a tomar las decisiones- no han ocultado el hecho de que quieren reflejar a los gigantes de La Liga, el Real Madrid, con su política de reclutamiento ‘Galáctico’.
