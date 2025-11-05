Lionel Messi y las nuevas figuras del USMNT protagonizan el Mejor XI de la MLS 2025

El equipo incluye a seis jugadores que reciben este honor por primera vez, representando a nueve clubes distintos. Tanto el Philadelphia Union como los Vancouver Whitecaps cuentan con dos futbolistas reconocidos cada uno.

Entre los seleccionados destacan varios ganadores de premios individuales: el Bota de Oro y favorito al MVP, Lionel Messi; el Portero del Año, Dayne St. Clair; el Defensor del Año, Tristan Blackmon; el Joven Jugador del Año, Alex Freeman; y el Novato del Año, Anders Dreyer.

Freeman, además, se convierte en el jugador más joven en aparecer en el Mejor XI en los últimos cinco años, desde Brenden Aaronson en 2020. Por su parte, Dreyer se une a Roman Bürki y Walker Zimmerman como los únicos futbolistas que han sido incluidos en el equipo ideal jugando para un club de expansión en su primer año durante la década de 2020.

Finalmente, Denis Bouanga hizo historia al convertirse en el primer jugador desde Josef Martínez en ser elegido tres veces consecutivas en el Mejor XI, acompañando a Dreyer y Messi como los tres atacantes del equipo.

