Lionel Messi y las nuevas figuras del USMNT protagonizan el Mejor XI de la MLS 2025
Un equipo lleno de estrellas
El equipo incluye a seis jugadores que reciben este honor por primera vez, representando a nueve clubes distintos. Tanto el Philadelphia Union como los Vancouver Whitecaps cuentan con dos futbolistas reconocidos cada uno.
Entre los seleccionados destacan varios ganadores de premios individuales: el Bota de Oro y favorito al MVP, Lionel Messi; el Portero del Año, Dayne St. Clair; el Defensor del Año, Tristan Blackmon; el Joven Jugador del Año, Alex Freeman; y el Novato del Año, Anders Dreyer.
Freeman, además, se convierte en el jugador más joven en aparecer en el Mejor XI en los últimos cinco años, desde Brenden Aaronson en 2020. Por su parte, Dreyer se une a Roman Bürki y Walker Zimmerman como los únicos futbolistas que han sido incluidos en el equipo ideal jugando para un club de expansión en su primer año durante la década de 2020.
Finalmente, Denis Bouanga hizo historia al convertirse en el primer jugador desde Josef Martínez en ser elegido tres veces consecutivas en el Mejor XI, acompañando a Dreyer y Messi como los tres atacantes del equipo.
El Mejor XI completo de la MLS 2025
Portero: Dayne St. Clair (Minnesota United)
Defensas: Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Kai Wagner (Philadelphia Union)
Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Evander (FC Cincinnati), Cristian Roldan (Seattle Sounders)
Delanteros: Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego), Lionel Messi (Inter Miami)
Talento local
Cuatro de los jugadores seleccionados han vestido la camiseta de la selección masculina de Estados Unidos este año: Alex Freeman, Tristan Blackmon, Sebastian Berhalter y Cristian Roldan. Los cuatro participaron en el campamento de septiembre del USMNT, mientras que Roldan y Freeman también fueron convocados para el de octubre. Además, Berhalter acompañó a Freeman durante el verano en la Copa Oro, donde ayudaron al equipo a llegar hasta la final.
Canadá también tiene representación en el equipo ideal gracias a Dayne St. Clair, quien se convierte en solo el segundo canadiense en ser incluido en el Mejor XI de la MLS en la última década, después de Tajon Buchanan en 2021.
En total, cinco selecciones nacionales están representadas en esta edición, la cifra más alta desde 2015, cuando también hubo cinco futbolistas internacionales: Luis Robles, Matt Hedges, Benny Feilhaber, Ethan Finlay y Dax McCarty, todos estadounidenses.
¿Qué sigue?
De todos los jugadores elegidos en el Mejor XI, Alex Freeman es el único que ya no sigue en competencia, luego de que Orlando City quedara eliminado en la ronda de comodines. Los cinco partidos decisivos del Juego 3 de la ronda actual de los playoffs de la MLS se disputarán este fin de semana.
