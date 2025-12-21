Getty
Lionel Messi tiene un 'lado desagradable' y disfruta de los 'enfrentamientos verbales' con rivales de la MLS, con un oponente en América explicando por qué el argentino es el 'mejor jugador de todos los tiempos'
MLS Cup ganada y nuevo contrato: Messi brillando en los Estados Unidos
Messi ha agregado a su colección de medallas individuales y colectivas en 2025. Aterrizó con honores de la Bota de Oro y MVP con Inter Miami, mientras los ayudaba a obtener una histórica corona de la MLS Cup. Se ha firmado un nuevo contrato de tres años hasta 2028 en el sur de Florida.
Messi deslumbró durante la última temporada en América, con el eterno jugador de 38 años mostrando que no da señales de desaceleración. Ha estado haciendo eso durante algún tiempo, con una actuación particularmente llamativa en 2024 donde registró un gol y cinco asistencias en una victoria 6-2 sobre los New York Red Bulls, con el Inter Miami habiendo estado en desventaja 1-0 en el descanso.
Seis contribuciones de gol: la clase magistral de Messi contra los Red Bulls
El internacional escocés Lewis Morgan, que estaba vinculado a los Red Bulls en ese momento, fue uno de los que presenció una clase magistral de Messi de cerca. Ha contado al Daily Record lo que hace especial al ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones: “Messi es el mejor jugador de la historia. Y lo demostró ese día.
“Lo describo como que jugaba enfadado en la segunda mitad. Y cuando está enfadado, no quieres estar del otro lado. Estábamos ganando 1-0 al descanso, luego simplemente activó un interruptor. Antes de que nos diéramos cuenta, era 6-1 a favor de Miami.
“¡Messi anotó y logró cinco asistencias! Se podía notar que tiene ese lado agresivo, esa mentalidad para cambiar cuando lo necesita. No tiene miedo de meter el pie o involucrarse en balones divididos o jugar a los juegos mentales, solo para darle un poco de palabras al rival y meterse en las cabezas de algunos jugadores.
“Ese día estaba extra motivado para realmente arrastrar a su equipo a la victoria. Tuvo un período de 25 minutos en el que no sabíamos cómo contenerlo. Pero de eso se trata, de jugar y probarte contra el jugador de más alto nivel.”
Ambición internacional: Escocia esperanzada en la MLS
Morgan ha estado en movimiento desde entonces, con un intercambio acordado que lo ha llevado 2,500 millas a través de Estados Unidos desde Nueva York a San Diego. El jugador de 29 años, que comenzó en América con Inter Miami en 2020, está ansioso por dejar atrás sus recientes problemas de lesiones y abrir un nuevo capítulo de cara a la Copa del Mundo de 2026.
Agregó sobre intentar encontrar su camino en los planes de Steve Clarke para ese evento, con su último partido con la selección habiendo sido hace 14 meses: “El entrenador ha mantenido el contacto de vez en cuando. Envié un mensaje de felicitación a todos por la clasificación.
“El partido contra Dinamarca fue increíble. Lo vi con Cary en mi apartamento, ella es de aquí pero ahora se ha convertido al Tartan Army. Cabeceé cada balón, pateé cada balón. Fue un partido increíble.
Es asombroso para los chicos porque sé lo duro que trabajan ellos y el entrenador y el cuerpo técnico. El entrenador ha llegado a tres de los cuatro principales torneos y cada uno ha sido logrado con mucho esfuerzo. Fue increíble verlo como fan. Pero ahora necesito intentar entrar ahí y ser parte de ello.
“Aquí es donde vivo, aquí es donde juego, así que estoy acostumbrado a jugar en todos estos lugares como Boston y Miami. Miami es un clima un poco más desafiante y he jugado allí durante un par de años. Todo eso, supongo, es una ventaja tal vez para mí mismo si logro entrar en el equipo. No tengo dudas de que si estoy jugando, puedo aportar algo al equipo.”
Sorteo de la Copa Mundial: Se revela la fase de grupos para las finales de 2026
Escocia enfrentará muchas pruebas difíciles en la Copa del Mundo 2026. Pudieron evitar a Messi y Argentina en el sorteo de la fase de grupos, pero se enfrentarán a Brasil, con Haití y Marruecos también ubicados en el Grupo C.
