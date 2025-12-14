'Perdió la calma' - Lionel Messi estaba 'visiblemente incómodo' mientras la gira GOAT se torna fea con el 'abarrotamiento' del Estadio de Calcuta

El caos envolvió el Estadio Salt Lake de Kolkata el 13 de diciembre cuando la muy anticipada aparición de Lionel Messi duró apenas 20 a 25 minutos antes de que fuera escoltado fuera del campo en medio de políticos locales inundando el terreno de juego para hacerse fotos con el octavo ganador del Balón de Oro. Más de 85,000 fanáticos habían llegado para echar un vistazo a la leyenda del fútbol, pero más de 100 individuos, políticos, funcionarios, celebridades y personal de seguridad invadieron el campo tan pronto como entró Messi, obstruyendo la visibilidad y perturbando la agenda. A medida que la frustración crecía y los fanáticos se daban cuenta de que apenas podían ver al astro argentino, la atmósfera cambió rápidamente de euforia a ira.

El desorden en el estadio se intensificó cuando grupos de seguidores comenzaron a arrancar asientos y lanzar objetos al campo después de que Messi salió del terreno. Los videos mostraban a los fanáticos trepando barreras y abucheando a los funcionarios mientras el evento se derrumbaba por la mala gestión. Los informes confirmaron que Messi, junto con sus compañeros de equipo del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fueron sacados apresuradamente del lugar debido a preocupaciones inmediatas por la seguridad mientras los organizadores perdían el control de la situación.

El excentrocampista de India Lalkamal Bhowmick, quien participó en el partido de exhibición planeado como parte del programa, reveló más tarde a Sports Now que Messi se había vuelto "visiblemente incómodo" una vez que la multitud comenzó a acercarse. La presencia de celebridades en el campo, combinada con un aparato de seguridad abrumado, dejó el evento en un estado caótico. Al final de la noche, la primera aparición de Messi en India durante la gira se había convertido en un desastre de relaciones públicas, eclipsando el espectáculo futbolístico.