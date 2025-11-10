¿Lionel Messi igualará a Cristiano Ronaldo? El astro del Inter Miami apunta a los 1,000 goles mientras su eterno rival también se acerca a una marca histórica

No hay señales de que Messi esté desacelerando, con otra temporada digna de MVP en Estados Unidos. Ganó la MLS Golden Boot en 2025 y llevó al Inter Miami a una semifinal de Conferencia en los playoffs de la MLS. Esta temporada suma 42 goles y acumula más de 900 en su carrera entre club y selección, batiendo récord tras récord.

Messi permanecerá en el sur de Florida al menos hasta 2028, lo que le da tiempo suficiente para acercarse a los 1,000 goles. Wesley Sneijder espera que el argentino se una a Cristiano Ronaldo en ese exclusivo club. El exinternacional holandés dijo a AdventureGamers.com:

“Creo que ese es el próximo objetivo para ambos, 100%. Cristiano no se detendrá antes de llegar a los mil goles. Messi firmó otro contrato de dos años. Definitivamente también alcanzará los mil goles.

“Es interesante que sigamos hablando de esta rivalidad, con uno en la MLS y el otro en Arabia Saudita. Son dos grandes estrellas, y ahora persiguen un objetivo diferente: los 1,000 goles. Increíble. Quizá deberíamos contar también sus asistencias para ver quién llega primero a 2,000.”