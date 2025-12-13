+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-INDIA-MESSIAFP
Ritabrata Banerjee y Salvador Pérez

Lionel Messi finalmente juega frente a los fanáticos indios después de que la gira tomara un giro caótico en Kolkata

Lionel Messi finalmente pudo jugar frente a los fanáticos indios después de que su gira por India diera un giro caótico en Kolkata. Los aficionados en el Estadio Salt Lake de Kolkata quedaron furiosos con la breve aparición de 20 minutos de la leyenda argentina, arrancaron asientos y lanzaron objetos al campo. Sin embargo, Messi finalmente pudo jugar frente a sus seguidores en India durante su segunda parada en Hyderabad.

  • La euforia se convirtió en caos.

    Cuando Messi aterrizó en Calcuta en las primeras horas del sábado, miles de aficionados se presentaron en el aeropuerto para dar la bienvenida a la leyenda del fútbol. El capitán del Inter Miami estaba acompañado por sus compañeros de equipo Luis Suárez y Rodrigo De Paul, mientras el trío de los Herons se dirigía a su hotel en medio de una gran euforia.  

    Un entusiasmo similar era visible entre los aficionados desde temprano por la mañana, ya que casi 85,000 fans visitaron el estadio Salt Lake para echar un vistazo a su estrella favorita. Sin embargo, la visita de Messi al estadio se acortó y los futbolistas fueron evacuados rápidamente del lugar debido a preocupaciones de seguridad reportadas. Los miles de aficionados en el estadio apenas pudieron ver el rostro de Messi durante su corta aparición de 20 minutos, lo que los dejó descontentos. Asientos fueron arrancados y arrojados al campo del estadio Salt Lake, mientras que videos de la agencia de noticias india ANI mostraban a aficionados que habían escalado una valla para lanzar objetos al campo. El principal organizador del evento, Satadru Dutta, fue detenido debido a la mala gestión tras el caos en el estadio, y la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ha ordenado una investigación de alto nivel.  

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Messi finalmente juega frente a los aficionados indios.

    Messi, quien está en India como parte de su 'GOAT Tour 2025', un evento de cuatro partes, tenía previsto viajar a Hyderabad a continuación antes de visitar Mumbai y la capital nacional Delhi. En Hyderabad, Messi fue recibido por una multitud atronadora en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi. En el segundo lugar, Messi finalmente tocó un balón de fútbol, ya que él, junto con Suárez y De Paul, intercambiaron algunos pases entre ellos. También se unieron a ellos algunos jóvenes futbolistas del estado de Telangana y el ministro jefe, Revanth Reddy.   

  • Messi agradece a los fans de Hyderabad

    Al concluir el evento en Hyderabad, Messi tomó el micrófono para dirigirse a la multitud entusiasta en el lugar y dijo: "Muchas gracias por todo su cariño. Es un honor para nosotros poder pasar estos días aquí en India con ustedes, así que estoy realmente agradecido. Muchas gracias." 

    De Paul y Suárez también estaban encantados de visitar India, ya que el argentino agregó: "He disfrutado mucho. Esta ha sido una noche muy especial. Muchas gracias por su amor y cariño." Suárez luego dijo: "Buenas noches a todos. Gracias por el amor. ¡Un gran abrazo!"  

  • Lionel Messi Visits IndiaGetty Images Sport

    ¿Qué sigue para Messi?

    La leyenda argentina ganadora de la Copa del Mundo viajará a Mumbai el domingo por la mañana, donde se supone que se reunirá con una serie de celebridades, incluidos miembros de la industria cinematográfica de Mumbai y varios otros dignatarios. El lunes, volará a Delhi antes de salir de India.    

