'Tenemos que hablar con Lionel Messi primero' - Ex jugador del Barcelona revela cómo la leyenda del club 'tenía el poder' para detener su impactante transferencia

Cuando Kevin-Prince Boateng llegó a España, ya estaba en el punto de mira. Resurgieron viejas citas que sugerían que había crecido admirando al Real Madrid, e incluso había dicho años antes que podría haber jugado para el Real Madrid si se hubiera esforzado más. Sin embargo, rápidamente las descartó durante su primera rueda de prensa.

"Soy jugador del Barcelona y Lionel Messi es el mejor jugador de este mundo y de todos los mundos", declaró a la prensa el exinternacional ghanés nacido en Alemania. "¿Por qué se ríen? Es la verdad, lo ha demostrado con todo lo que ha ganado en los últimos 10 años. Es un gran honor [estar en el Barcelona] porque Messi es el mejor jugador del mundo y Luis Suárez el mejor delantero del mundo. Juegan de maravilla y poder jugar a su lado es un gran regalo".

Añadió: "A mi edad, el puesto de nueve me viene perfecto, pero para un entrenador, creo que un jugador como yo es un plus porque puedo jugar en diferentes posiciones, pero me siento muy bien como nueve. No he hablado con el entrenador [Ernesto Valverde], pero sé que no he venido para ser titular porque hay jugadores increíbles en este equipo. Estoy aquí por mi experiencia y para ayudar. Estoy aquí para jugar bien y firmar más años aquí, ese es mi objetivo".