Lionel Messi espera un Mundial 2026 'extraordinario' mientras el astro del Inter Miami insinúa que formará parte del equipo de Argentina en Estados Unidos

El ganador de ocho Balones de Oro, Messi, ayudó a su país a alcanzar la gloria mundial en Qatar 2022. Completó su colección de medallas allí, levantando el trofeo más prestigioso en el Medio Oriente.

Desde aquel triunfo, las especulaciones han sido constantes sobre cuánto tiempo más el GOAT sudamericano se pondrá a disposición del seleccionador argentino Lionel Scaloni. Messi ha alcanzado 195 partidos internacionales, anotando 114 goles en el camino.

Se considera que ha tenido su última aparición competitiva en suelo natal, pero se espera que siga en la contienda para ser seleccionado hasta el próximo verano. Eso le permitirá llevar a la Albiceleste a una defensa del título mundial como capitán de su nación.