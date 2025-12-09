+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Messi GFX Nov. 9GOAL
Thomas Hindle y Salvador Pérez

Lionel Messi es el MVP indiscutible de la MLS, pero ¿está Inter Miami haciendo lo suficiente para construir algo sostenible a su alrededor?

El argentino merecía su segundo premio MVP consecutivo, pero podría enfrentar más competencia por el honor el próximo año, y Miami también podría sentir la presión.

Lionel Messi ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la MLS. 

¿Necesitamos decir más? ¿Hay algo que intelectualizar aquí? El mejor jugador del planeta - sí, todavía - ha sido nombrado el mejor jugador en su liga doméstica. 

¿Qué más esperabas? ¿Quién más podría ser? Lionel Messi será el mejor jugador en la Major League Soccer hasta que ya no quiera jugar en la Major League Soccer. Si este deporte se tratara solo de talento, Messi sería el mejor futbolista del mundo hasta sus 50 años. Es prácticamente imposible subestimar lo bueno que es. 

También es inútil argumentar a favor de cualquier otra persona como MVP. La temporada pasada - sí, Messi lo ganó entonces también - se podía hacer un caso semi-convincente. Cucho Hernández fue excelente. Luis Suárez podría haber dividido el voto. La victoria de Messi este año fue completa y totalmente merecida. Anders Dreyer terminó en segundo lugar después de una temporada maravillosa para San Diego. Pero hay niveles aquí. 

Sin embargo, de alguna manera, en medio de todo esto, hay tensión. Messi es la elección clara para MVP - y probablemente entrará la próxima temporada como el favorito nuevamente - pero el campo a su alrededor se está fortaleciendo. Son Heung-Min de LAFC se perfila como una amenaza real, y Thomas Muller de los Vancouver Whitecaps debería plantear su propio desafío. La sensación de inevitabilidad alrededor de Messi puede pronto dar paso a una competencia genuina, lo que solo fortalecerá la MLS.

Para Miami, sin embargo, el premio eleva las expectativas. Han ganado la MLS Cup, llevados principalmente por la brillantez de Messi en la final. El club estará inaugurando el Miami Freedom Park y probablemente encontrará la manera de mantener una plantilla llena de estrellas la próxima temporada, pero aún no ha logrado construir un equipo equilibrado alrededor de Messi. Su carrera en los playoffs fue un excelente ejercicio de estar en forma en el momento adecuado, pero todavía hay preguntas sobre cuán preparado está este equipo para sobrevivir a largo plazo. Y si esto es más que un evento único para un MVP consistente, Miami necesita ser inteligente en el mercado de transferencias. 

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NASHVILLEAFP

    ¿La mejor temporada en la historia de la MLS?

    Repasemos los hechos aquí. La mayoría tenía a Messi como su MVP antes de la temporada. Y esa suposición se ha mantenido viva y bien. Messi comenzó la temporada fuerte y nunca realmente bajó el ritmo. En 28 partidos, anotó 29 y sumó 19 asistencias. Todo esto lo hizo mientras viajaba por el mundo en el deber con Argentina y después de una sorprendentemente intensa gira de pretemporada por Centroamérica. 

    Lideró la MLS en las siguientes estadísticas: goles, asistencias, contribuciones de gol, tiros, tiros a puerta y grandes oportunidades creadas. Se le hizo burla por ser un "hombre de dobletes" - a menudo anotando dos veces pero sin completar un hat-trick - pero eso también le permitió liderar en juegos con múltiples goles. Y anotó tres en el último día de la temporada regular, solo para acabar con esa narrativa. 

    Ninguno de sus goles vino desde dentro del área de 6 yardas. E incluso cuando no estaba directamente involucrado, 10 de los tiros de Miami por partido ocurrieron en movimientos en los que Messi tocó el balón. 

    Esta fue, de hecho, la temporada de ataque más dominante que la liga haya visto (con el debido respeto a Carlos Vela - quien tuvo una contribución de gol más pero jugó tres partidos más). También vale la pena señalar que la mayoría de esos números ocurrieron con el argentino siendo marcado al hombre, o a menudo doblemente marcado. Por supuesto, está el otro lado. Solo un jugador ofensivo corrió menos o hizo menos sprints. Tuvo más contribuciones de gol que acciones defensivas. Pero ¿a quién le importa? Esto es fútbol puro, despojado. Dale el balón a Messi y quítate del medio. 

  • FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP

    Las actuaciones individuales

    Y entonces, llegaron los grandes partidos. Messi tuvo la audacia de solo marcar un hat-trick en la temporada regular de 2025. Pero fue vital. El último partido de la temporada regular no tenía nada en juego. En ese momento, no había peligro en la clasificación. El Supporters' Shield estaba fuera de alcance. Los Herons jugaban por poco más que impulso y orgullo.

    Miami fue golpeado por Nashville durante 30 minutos. Sam Surridge y Hany Mukhtar examinaron y acosaron. De alguna manera, inexplicablemente, el juego se mantuvo nivelado. Y luego Messi despertó. Marcó el primero desde la cima del área a los 35 minutos, anotó el segundo desde el punto de penalti después del descanso, y sentenció el partido en el 81. Miami ganó 5-2. Messi aseguró la Bota de Oro. Ese juego también preparó un enfrentamiento de playoffs de primera ronda con Nashville. Y el equipo con sede en Tennessee nunca se recuperó del daño psicológico. Claro, llevaron a Miami a tres partidos en la primera ronda, pero los Herons estaban muy seguros (también ayudó que Messi anotara cinco goles y añadiera una asistencia en los tres partidos). Logró cuatro contribuciones de gol en las semifinales del Este. Asistió en dos de los goles de Miami en la final. Para cuando terminaron los playoffs, Messi había sumado 15 contribuciones de gol. 

    Pero hubo otras grandes actuaciones también. Dirigió el espectáculo contra el Porto en la Copa Mundial de Clubes, con un maravilloso tiro libre asegurando la primera victoria de la MLS sobre un equipo europeo. Ese juego, más que todos, fue quizás el más significativo, uno que le dio a la liga un extra de legitimidad en el escenario más grande del fútbol de clubes. 

    Al final de todo, su entrenador estaba convencido: Messi tenía que ganar esto. 

    "Claramente, creo que si alguien tenía alguna duda sobre cómo fue su temporada regular, la realidad es que ha despejado cualquier duda. Seguramente le darán el premio al MVP por todo lo que ha demostrado," dijo Javier Mascherano. 

  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    Los altibajos son deslumbrantes, los bajos inconfundibles.

    Los espectadores con buen ojo podrían haber notado que Miami técnicamente tuvo una temporada peor que en 2024, y estarían en lo cierto. El año pasado, Miami estableció un récord de puntos en una sola temporada de la MLS y se llevó cómodamente el Supporters’ Shield. Este año, recolectaron nueve puntos menos y concedieron seis goles más.

    Si este es, en general, un equipo peor, está en debate. En verdad, no ha cambiado mucho materialmente. Han ido y venido nombres, pero el efecto neto es un equipo notablemente similar en términos de talento. Rodrigo De Paul fue una mejora evidente en el mediocampo. Sin embargo, el declive de Luis Suárez fue marcado y, a veces, difícil de ver. Los problemas en el centro de la defensa también permanecen, con Maxi Falcón aún poco confiable junto al desarrollante Noah Allen. Tadeo Allende y Telasco Segovia han mostrado destellos, pero priorizarlos sobre Benjamin Cremaschi, antes de su préstamo al Parma, es objeto de escrutinio. Y Sergio Busquets, quien se veía considerablemente más viejo esta temporada, ahora se ha retirado tras la MLS Cup.

    Tomado en conjunto, incluso si los números de Messi mejoraron, el equipo que lo rodeaba no lo hizo. Las victorias en la MLS Cup son increíblemente difíciles de conseguir, pero no es descabellado sugerir que Vancouver en realidad pudo haber superado a Miami en la final.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Se está cerrando la ventana?

    El asunto es simple: queda poco de Messi. El argentino puede haber firmado un acuerdo multianual para permanecer en la MLS, pero el tiempo y los recursos son limitados. Miami debe operar bajo un límite salarial complicado, y eso significa que deben ser astutos. Durante mucho tiempo se ha sostenido que si Miami construía un equipo más experimentado en la MLS alrededor de Messi - jugadores que entienden la liga - entonces el éxito sostenible y a largo plazo seguiría.

    En cambio, el club ha sido más arriesgado y, a veces, sin dirección clara. Allende y Segovia fueron firmados desde el extranjero. De Paul es de élite, pero otro producto europeo. Incluso Javier Mascherano nunca había supervisado un minuto de la MLS antes de hacerse cargo. Las estrellas pueden ser extranjeras en esta liga, pero la historia ha demostrado que el tejido conectivo alrededor de ellas debe tener experiencia en la MLS. No es muy diferente de cómo Argentina construyó su equipo nacional: corredores dispuestos, competidores duros, una estructura que hace que Messi brille.

    El año pasado, LA Galaxy aprendió esta lección de la manera difícil. Su equipo ganador del título se construyó en gran medida con importaciones caras. Las restricciones del límite salarial los obligaron a vender o liberar a jugadores clave, y cayeron al 14.º lugar en la Conferencia Oeste la temporada después de levantar el trofeo.

    La ironía, por supuesto, es que Messi es en parte responsable. Nadie lo ha dicho directamente, pero no es ningún secreto que Miami se construyó para proporcionar una reunión de Barcelona. Sergio Busquets lo admitió cuando se unió: estaba "feliz" de estar jugando con ex compañeros de equipo. Jordi Alba fue aún más directo:

    “Estamos aquí para ayudar [a Messi], todo el equipo, el personal. Hay un gran ambiente. Él se siente bien, se siente amado. Eso es muy importante. Ha ganado todo, sí, y más. Pero todavía está dispuesto a competir, a ganar.”

    También es justo cuestionar si la directiva de Miami sola habría elegido firmar a Rodrigo De Paul, o ceder a Benjamin Cremaschi al Parma. El comisionado de la MLS, Don Garber, ha confirmado que las reglas de plantillas están siendo revisadas, pero no se esperan cambios inminentes.

    Lo que significa que Miami tiene que ser inteligente, y rápido.

  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    ¿Sonny, Muller, y quién más sigue?

    Y en cuanto a esa carrera por el MVP, aún podría haber cambios. Messi la lideró este año. Nunca hubo realmente una pregunta. Pero tiene dos competidores bastante evidentes a continuación. Son ha sido magnífico desde su llegada a la liga. Anotó 12 goles y agregó cuatro asistencias en 13 partidos tras firmar con LAFC, y elevó a Denis Bouanga, ya uno de los mejores delanteros de la MLS, a nuevas alturas junto a él. 

    Thomas Muller, también, ofrecerá un desafío. Marcó ocho y sumó tres asistencias en 11 partidos tras sellar un movimiento a Vancouver, y sirvió como un maravilloso elemento central en un ataque vibrante. El alemán podría envejecer de manera más elegante, ya que nunca dependió del atletismo de la misma manera que Son. 

    Por supuesto, esto es algo bueno para la MLS. La singular brillantez de Messi ha sido maravillosa de ver, pero el efecto secundario ha sido el borrado de la competencia en torno a un premio distintivo. Las carreras por el MVP son buenas. Son divertidas. Son vitales en la construcción de narrativas. La liga realmente debería tener una competencia adecuada para el premio. 

    Pero el costo podría ser monumental para Miami. Una temporada completa de Son y Muller será genial para los aficionados. Pero también destacará cuán lejos podrían estar los Herons. Es difícil ver una dirección aquí para ellos. Messi es el intermediario, y hay una falta de reclutadores con experiencia en la MLS a su alrededor. La partida de Chris Henderson a Atlanta, una figura bien versada en el fútbol americano, lo resumió todo.

    LAFC y Vancouver son lo opuesto. Mientras que los planes de transferencia de Miami se han centrado típicamente en jóvenes prospectos argentinos y fichajes de grandes nombres, LAFC y Vancouver han sido astutos. La adquisición de Son fue respaldada por un cuarteto de otras llegadas para fortalecer la defensa central y el centro del campo, y completar el equipo. Vancouver vio a Muller como el toque final ideal para llevarlos a la meta, una adición perfecta a un equipo ya excelente. Lo más probable es que continúen reformando y reconstruyendo, incluso si Miami levantó la copa. 

    Así que sí, Messi merece el MVP. Debería ganar uno o dos más. Pero la construcción del equipo sigue siendo una preocupación, una que ciertamente podría limitar las credenciales de campeonato de los Herons en los próximos años. Y con otras estrellas haciendo equipos bien construidos y efectivos más fuertes, el camino hacia un segundo campeonato solo será más difícil de navegar. 

