¡Lionel Messi en la Copa Libertadores! Inter Miami persigue el 'sueño' mientras los ganadores de la MLS Cup confirman conversaciones que permitirán al GOAT argentino disfrutar de una nueva aventura en su carrera
Inter Miami podría seguir a los equipos de la Liga MX en la Copa Libertadores
Tal movimiento ya se había planteado antes, con los evidentes beneficios para la CONMEBOL en cuanto a tener a Messi adornando su evento principal. La especulación comenzó cuando el exsuperestrella del Barcelona y París Saint-Germain se dirigió a Florida en 2023.
Ayudó al Inter Miami a alcanzar la gloria en la Leagues Cup allí, cuando se enfrentaron a la oposición mexicana, mientras que se dice que se llevaron a cabo más discusiones en 2024. Se ha permitido que los equipos de la Liga MX ingresen a la competencia de la Copa Libertadores.
Se están llevando a cabo conversaciones que presentarían a Messi con una novedad en su carrera
Ese torneo podría expandirse aún más, con el Inter Miami habiendo ya honrado la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Saborearon un histórico triunfo en la MLS Cup en 2025, convirtiéndose en los reyes del fútbol norteamericano.
Con esto en mente, se planean nuevas conversaciones con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. El propietario gerente del Inter Miami, Jorge Mas, admite tanto, comentando a Ole sobre los ambiciosos planes de futuro de los Herons mientras continúan construyendo su marca global con Messi a bordo: “Me encantaría ver el regreso de la Copa Mundial de Clubes para competir contra los mejores clubes del mundo.
“Obviamente, una competencia como la Copa Libertadores -me encantaría ver al Inter Miami participar algún día para competir contra los gigantes de Sudamérica, una competencia en la que Leo no ha jugado. Esas son nuestras aspiraciones.”
Agregó: “Es un sueño. He tenido conversaciones con la CONMEBOL y con Alejandro para ver si la participación en la Copa Libertadores es posible. Hay precedentes, porque los clubes mexicanos han jugado en la Libertadores antes. Me gustaría jugar en la Libertadores, lo he dicho y lo diré públicamente. También lo he dicho dentro de la Liga.”
¿Merecen los ganadores de la MLS Cup un lugar en la Copa Libertadores?
Mas continuó diciendo acerca de los campeones de la MLS ganando su lugar en la Copa Libertadores, con equipos en los Estados Unidos volviéndose más competitivos año tras año: “Creo que los campeones de la MLS, al igual que los de la Liga MX, merecen un lugar.
“Sé que estos son asuntos entre la CONCACAF y la CONMEBOL, pero creo que el fútbol hemisférico puede seguir creciendo. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor.”
Messi ha acordado una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028. Los Herons han perdido a otros íconos del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba por retiro, pero Luis Suárez ha firmado por otro año.
David Beckham y el equipo de propietarios del club tienen la intención de completar más transacciones de reclutamiento destacadas que garantizarán que el equipo de Javier Mascherano siga siendo ferozmente competitivo al mudarse a un nuevo estadio construido a propósito.
Mas añadió: “Vamos a tener una plantilla que pueda competir y alcanzar el más alto nivel, incluso más de lo que vimos el año pasado. Va a ser una plantilla extraordinaria. Nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, se lo he dicho al club. El objetivo es ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en siete partidos este año.
“Por eso estamos construyendo esta plantilla y por eso hemos mejorado mucho en posiciones clave. Podemos competir con todos los clubes, Tigres, América, son clubes muy buenos y muy difíciles, con respeto a esos clubes, pero tenemos lo que se necesita.”
Copa Libertadores y Mundial: ¿Qué le depara el 2026 a Messi?
Mientras cuenta los días para otra campaña doméstica con el Inter Miami - que podría incluir acción en la Copa Libertadores - Messi, quien sigue siendo el jugador más condecorado de todos los tiempos, también está considerando sus opciones en su búsqueda por la gloria global.
Ayudó a Argentina a alcanzar la inmortalidad en la Copa del Mundo en Qatar 2022 y se espera que forme parte de la defensa de ese título este verano en suelo norteamericano, a pesar de estar aún por confirmar oficialmente su participación.