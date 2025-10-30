Getty Images Sport
'Es difícil' - Lionel Messi hace una emotiva confesión mientras Sergio Busquets y Jordi Alba se acercan al retiro
La pareja española busca terminar su carrera como campeones de la MLS
Busquets confirmó el mes pasado que se retirará al final de la temporada 2025 de la MLS, poniendo fin a una carrera brillante tanto a nivel de club como de selección. El mediocampista ganó numerosos títulos con el Barcelona y España, incluyendo tres Champions League, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012.
A principios de este mes, Jordi Alba siguió el mismo camino, mientras ambos buscan retirarse como campeones de la MLS. Inter Miami ganó el primero de su serie "Mejor de Tres" ante Nashville la semana pasada, con dos goles de Messi en un triunfo por 3-1 en casa.
El club podría asegurar su lugar en las semifinales de los playoffs este fin de semana, cuando se enfrenten a los Coyotes en Geodis Park el sábado por la noche. Messi, que busca aumentar sus 31 goles en la liga, admitió que le resulta difícil asimilar que ambos jugadores se retirarán pronto.
'Honestamente, es difícil'
Cuando se le preguntó directamente sobre la retirada de Busquets y Alba en una entrevista con Fabrizio Romano para Apple TV's MLS Season Pass, Messi confesó: "Honestamente, es difícil. Primero, porque te das cuenta de que has dedicado toda tu vida profesional al fútbol, ves a personas a tu alrededor comenzar a irse y entiendes que tu propio momento llegará pronto.
Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Es una pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y, por supuesto, también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil".
Messi recientemente renovó su contrato con Inter Miami
Messi ha dejado claro que aún no está listo para retirarse, tras firmar recientemente una extensión de contrato hasta 2028 a principios de este mes. Se espera que este sea el último contrato del argentino.
"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he estado muy feliz, así que realmente me alegra seguir aquí", dijo Messi al anunciar su renovación.
Por su parte, el copropietario del Inter Miami, David Beckham, añadió: "Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Trajimos al mejor jugador que ha jugado al fútbol alguna vez a nuestra ciudad.
Esto demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también refleja el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el juego. Sigue tan comprometido como siempre y aún quiere ganar".
No hay garantías sobre la participación en la Copa del Mundo
Siguen existiendo dudas sobre si Messi jugará su último Mundial con Argentina. El jugador de 38 años fue clave cuando el equipo llegó lejos en Qatar 2022, y recibió una emotiva despedida en su última aparición en las eliminatorias del Mundial, su último partido oficial en casa, frente a Venezuela el mes pasado.
No obstante, no hay garantías de que Messi forme parte del plantel argentino para el torneo de 2026 en Norteamérica. Consultado sobre su participación, Messi comentó:
"Es especial ser parte del Mundial, me gustaría estar allí, sentirme bien y ser una parte importante para ayudar a mi equipo si estoy allí. Lo voy a evaluar día a día cuando comience la pretemporada el próximo año con el Inter Miami y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil para el grupo, para el equipo. Luego tomaré una decisión.
Por supuesto, tengo muchas ganas porque es un Mundial. Acabamos de ganar el último, y poder defenderlo nuevamente en el campo sería increíble, porque siempre es un sueño jugar para la selección, especialmente en el torneo más importante".
