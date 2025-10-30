'Es difícil' - Lionel Messi hace una emotiva confesión mientras Sergio Busquets y Jordi Alba se acercan al retiro

Busquets confirmó el mes pasado que se retirará al final de la temporada 2025 de la MLS, poniendo fin a una carrera brillante tanto a nivel de club como de selección. El mediocampista ganó numerosos títulos con el Barcelona y España, incluyendo tres Champions League, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012.

A principios de este mes, Jordi Alba siguió el mismo camino, mientras ambos buscan retirarse como campeones de la MLS. Inter Miami ganó el primero de su serie "Mejor de Tres" ante Nashville la semana pasada, con dos goles de Messi en un triunfo por 3-1 en casa.

El club podría asegurar su lugar en las semifinales de los playoffs este fin de semana, cuando se enfrenten a los Coyotes en Geodis Park el sábado por la noche. Messi, que busca aumentar sus 31 goles en la liga, admitió que le resulta difícil asimilar que ambos jugadores se retirarán pronto.

