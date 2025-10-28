Lionel Messi elige a sus GOATS de baloncesto y tenis y explica por qué Diego Maradona siempre será su 'mayor ídolo'
- Messi-Maradona 2009
El corazón de Messi pertenece a Maradona
Messi nunca ha ocultado sus emociones cuando se trata de Maradona. Speaking to Tom Llamas on NBC Nightly News, the Inter Miami superstar once again waxed lyrical about the late Argentina icon, saying: "Para nosotros los argentinos, Maradona fue siempre nuestro mayor ídolo y mayor admiración, por todo lo que significó para nosotros. Yo era pequeño y lo vi jugar en vivo. Diego trascendió todo."
After winning the 2022 World Cup in Qatar, Messi dedicó su triunfo a Maradona. "Me hubiera gustado que Diego me diera la copa, o al menos viera todo esto, ver a Argentina como campeones del mundo, con todo lo que él quería y cómo amaba a la selección." él dijo. "Creo que desde arriba, él, como muchas personas que me quieren, fueron fuertes."
- (C)Getty Images
La estrella del Inter Miami revela héroes deportivos
Messi también habló sobre su admiración por los deportistas de otros deportes, especialmente aquellos que, como él, han redefinido la grandeza.
"Cuando se trata de otros deportes, obviamente creo que lo mismo pasó con [Michael] Jordan", dijo. "Realmente admiro a los tenistas como [Roger] Federer, Rafa [Nadal] y [Novak] Djokovic y creo que los tres hicieron que la competencia fuera mucho más grande de lo que era antes.
"Competir durante tanto tiempo para ser los mejores y estar tan cerca unos de otros lo hizo todo mucho más fantástico. No sé, estoy seguro de que me estoy olvidando de muchos atletas, pero para destacar a algunos, creo que iría con esos, para nombrar algunos del baloncesto. LeBron [James], Steph [Curry], los mejores. Los jugadores que admiro mucho y creo que le dieron mucho al deporte, cada uno a su manera. Así que, bueno, hay varios nombres."
En 2022, cuando Federer anunció su retiro del tenis, Messi le rindió homenaje en Instagram con un mensaje emotivo: "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Todo lo mejor en tu nueva etapa, echaremos de menos verte en la cancha, haciéndonos disfrutar."
- Getty/GOAL/IG:@djokernole
Cuando Messi conoció a Djokovic
Este año, Messi y su familia asistieron al Miami Open, viendo a Novak Djokovic superar a Grigor Dimitrov para llegar a la final. Después del partido, los dos íconos compartieron un cálido abrazo e intercambiaron camisetas firmadas en el vestuario.
Djokovic, todavía emocionado después de su victoria, dijo más tarde: "Increíble tenerlo aquí. Es un gran honor jugar, probablemente por primera vez, frente a él en directo. Estoy realmente agradecido de que estuviera aquí con su hijo y la familia. Lo admiré, por supuesto, como la mayoría del mundo hizo durante la mayor parte de su carrera, y es increíble que todavía siga adelante. De hecho, tenemos la misma edad, nacimos en 1987, así que es agradable tenerlo cerca."
- Getty Images Sport
Mirando hacia 2026: ¿Jugará Messi un último Mundial?
Incluso mientras domina en la MLS, la pregunta que sigue surgiendo es: ¿jugará Messi en la Copa del Mundo 2026? El genio argentino sigue desafiando el tiempo con el Inter Miami, donde recientemente se llevó la Bota de Oro de la MLS con 29 goles en la temporada regular. A principios de este mes, firmó un nuevo contrato hasta 2028, subrayando su compromiso con los Herons.
Pero cuando NBC le preguntó sobre la posibilidad de un último Mundial, su respuesta fue medida.
"Bueno, la verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en una Copa del Mundo. Y me gustaría estar allí," dijo. "Sentirme bien y ser una parte importante de ayudar a mi selección, si estoy allí. Voy a evaluar eso día a día cuando empiece la pretemporada el próximo año con el Inter Miami y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento. Tengo muchas ganas porque es la Copa del Mundo. Venimos de ganar la última Copa del Mundo, y poder defenderla en el campo nuevamente es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales, así que ojalá Dios me permita hacerlo una vez más."
Ya sea que participe o no en la próxima Copa del Mundo, Messi ha completado el fútbol. Ahora, queda por ver si toma el campo para escribir un capítulo más hermoso en el escenario global.