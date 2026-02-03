Mientras Messi solo busca participar en los partidos en casa para Gala, si hay algo de verdad en las afirmaciones de Tuzeman, se señala que podría jugar en la final de la Copa de Turquía si el equipo de Okan Buruk llegara a ese evento principal.

Messi ha mencionado anteriormente que no quiere ser una “carga” para Argentina en la Copa del Mundo 2026, ya que la nueva temporada de la MLS no comenzará hasta la primavera y puede que no esté lo suficientemente probado como él quisiera antes de formar parte de una defensa del título global.

Se le ha instado a explorar opciones fuera de Estados Unidos, con Terry Phelan -quien pasó tiempo en América con Charleston Battery durante sus días como jugador- diciendo recientemente: “¿Estamos viendo a Messi pensando en el Mundial y diciendo ‘Necesito jugar en una competición mejor porque necesito estar en forma para el Mundial el próximo año?’ ¿Arabia Saudita? No necesita el dinero para ir y jugar allí. Sabemos que los equipos saudíes lo hicieron bien [en el Mundial de Clubes], vencieron a Manchester City, ganaron uno o dos juegos, pero eso no es todo.

“Con Messi, si realmente quiere recuperar ese apetito, creo que necesita ir a algún lugar donde va a tener mejor competencia para sí mismo. Es demasiado fácil. Miras sus estadísticas, miras videos, es como si fuera PlayStation para él en este momento. No es saludable.

“Ha ido allí, se han vendido camisetas, se ha generado ingresos, Miami puede ir y construir un gran estadio nuevo. Siempre estarán ahí o cerca, pero tiene que pensar en lo que va a hacer con el Mundial si va a jugar con Argentina.”