¡Libera a Rio! El joven prodigio del Liverpool Ngumoha necesita ser titular, ya que Mohamed Salah y Cody Gakpo siguen trabajando duro

El Liverpool estaba muy satisfecho consigo mismo tras convencer a Ngumoha para que cambiara Stamford Bridge por Anfield durante el verano de 2024, pero, como era de esperar, los Reds hicieron todo lo posible por restar importancia públicamente al revuelo que rodeaba a un jugador al que ya se consideraba «el nuevo Raheem Sterling».

Sin embargo, la decepción de John Terry al ver cómo el Chelsea perdía a «un jugador de primerísimo nivel» a manos de un rival de la Premier League nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre el potencial de clase mundial de Ngumoha.

«Es un chico muy ambicioso que quería jugar en el primer equipo y creía que esa era su vía de acceso al primer equipo del Liverpool. Sigo en contacto con él, pero es un jugador fantástico», declaró Terry a The Sun. «Teníamos un equipo sub-14 realmente bueno y él era una pieza importante del mismo. Ya no se ven muchos jugadores tan emocionantes como él. A lo largo de los años, hay muchos más que se pierden en la academia, pero siempre hay uno que te hace pensar: "Me fastidia un poco que se nos haya escapado".

Era un jugador muy seguro de sí mismo, recibía el balón con el pie trasero, tenía mucha personalidad y mucha confianza en sí mismo. Desde que jugadores como [Eden] Hazard y Joe Cole, y otros similares, que tienen mucha confianza en sí mismos y hacen que los aficionados se levanten de sus asientos... Creo que el fútbol se ha vuelto un poco aburrido y un poco táctico en los últimos cuatro o cinco años».