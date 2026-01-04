AFP
Liam Rosenior será nombrado nuevo entrenador del Chelsea a tiempo para el choque de derby contra su antiguo club Fulham, después de volar a Londres para las negociaciones finales del contrato
Rosenior responde a los rumores sobre Chelsea
Poco después de que Maresca fuera dejado ir por Chelsea, Rosenior fue rápidamente considerado como el principal candidato para el puesto vacante, en parte porque tanto Strasbourg como el equipo del oeste de Londres son propiedad de BlueCo. Cuando se le preguntó sobre los vínculos con Stamford Bridge, el exjugador del Fulham desestimó el asunto como pura "especulación", mientras decía que estaba enfocado en el enfrentamiento de su equipo de la Ligue 1 con el Nice este fin de semana.
Él dijo a los periodistas: "Voy a hablar sobre el Nice porque ese es mi trabajo. Hay mucho ruido, mucha especulación, pero como entrenador, si te involucras en eso, fallas. Mi trabajo está aquí, me encanta este club. No, no he hablado con los jugadores sobre eso. No hay necesidad, están conectados y he tenido algunas bromas ligeras. Pero hemos estado enfocados en nuestro trabajo. El objetivo es seguir creando grandes cosas aquí. En la vida, no hay garantías. Nunca sabes qué traerá el mañana. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ya ha habido especulación. No quiero garantizar cuánto tiempo estaré aquí, pero me disfruto aquí todos los días. Tengo la intención de continuar haciéndolo mientras esté aquí. Me encanta este club, pero no puedo garantizar nada. Nadie puede. Quiero hacer mi trabajo aquí, es simple. La realidad hoy es que soy el manager de Strasbourg y estoy enfocado en mi posición. Hay intercambios porque somos parte del mismo grupo. Soy honesto, nunca puedes controlar todo en la vida. Podría decir que voy a quedarme aquí por años y luego ser despedido."
- AFP
Rosenior menos seguro sobre su futuro en el Estrasburgo
Al día siguiente, a medida que se intensificaban los informes sobre el interés del Chelsea, el exentrenador del Derby County no pudo garantizar su futuro a largo plazo en el equipo francés, al que guió a un puesto en la Europa Conference League la temporada pasada.
"No lo sé, para ser sincero. Lo dije en la conferencia de prensa, en la vida nunca se sabe lo que puede pasar", dijo Rosenior. "Es difícil describir la conexión que tengo con este grupo. Me siento amado, he amado este trabajo desde el principio. Mi respuesta sigue siendo la misma: no lo sé. Nada es concreto, no hay discusiones concretas. Solo quiero concentrarme en el equipo, en el club, que es un club magnífico. Lo que será, será; tengo que mantenerme enfocado en el momento presente. Es una ciudad muy hermosa, con gente muy hermosa, un gran club. He amado todo. Los jugadores han sido increíbles. Realmente quiero lo mejor para este club."
¿Rosenior se va al Chelsea?
Después del empate de Estrasburgo en Niza el sábado, Rosenior dijo que "podría haber interés" en él, pero que "no era nada concreto", en medio de especulaciones crecientes sobre un cambio a Chelsea. Aunque dijo que "siempre dice la verdad" y "nunca trata de ocultar cosas", L'Equipe afirma que las negociaciones entre su entorno y el club son 'mucho más avanzadas de lo que quería decir'. El informe agrega que se 'espera' que Rosenior llegue al Chelsea en las próximas horas. El domingo por la tarde, voló con el presidente del club, Marc Keller, y el director deportivo, David Weir, a Londres desde Estrasburgo para conversaciones. Además, Rosenior podría estar en el banquillo para el viaje de Chelsea al Fulham, en forma, el miércoles, pero aún no ha firmado su contrato oficial con el club.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El informe agrega que Rosenior llevará a sus entrenadores asistentes Khalifa Cissé y Justin Walker a Chelsea, mientras que el personal de Estrasburgo, Filipe Coelho y Jean-Marc Kuentz, probablemente liderará la sesión de entrenamiento del equipo francés el lunes. Por cierto, Eric Ramsay, jefe de Minnesota United, quien pasó dos años en la academia de Chelsea como entrenador, está siendo considerado para suceder a Rosenior en Estrasburgo.
Anuncios