Poco después de que Maresca fuera dejado ir por Chelsea, Rosenior fue rápidamente considerado como el principal candidato para el puesto vacante, en parte porque tanto Strasbourg como el equipo del oeste de Londres son propiedad de BlueCo. Cuando se le preguntó sobre los vínculos con Stamford Bridge, el exjugador del Fulham desestimó el asunto como pura "especulación", mientras decía que estaba enfocado en el enfrentamiento de su equipo de la Ligue 1 con el Nice este fin de semana.

Él dijo a los periodistas: "Voy a hablar sobre el Nice porque ese es mi trabajo. Hay mucho ruido, mucha especulación, pero como entrenador, si te involucras en eso, fallas. Mi trabajo está aquí, me encanta este club. No, no he hablado con los jugadores sobre eso. No hay necesidad, están conectados y he tenido algunas bromas ligeras. Pero hemos estado enfocados en nuestro trabajo. El objetivo es seguir creando grandes cosas aquí. En la vida, no hay garantías. Nunca sabes qué traerá el mañana. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ya ha habido especulación. No quiero garantizar cuánto tiempo estaré aquí, pero me disfruto aquí todos los días. Tengo la intención de continuar haciéndolo mientras esté aquí. Me encanta este club, pero no puedo garantizar nada. Nadie puede. Quiero hacer mi trabajo aquí, es simple. La realidad hoy es que soy el manager de Strasbourg y estoy enfocado en mi posición. Hay intercambios porque somos parte del mismo grupo. Soy honesto, nunca puedes controlar todo en la vida. Podría decir que voy a quedarme aquí por años y luego ser despedido."