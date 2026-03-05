Liam Rosenior revela exactamente lo que piensa sobre los goles fáciles de Joao Pedro, ya que el hat-trick del jugador del Chelsea mantiene vivo el sueño de la Champions League

La estrella del partido fue sin duda Joao Pedro, que ya suma 14 goles en la Premier League. Rosenior no tardó en destacar la importancia del posicionamiento oportunista del delantero en su primer y tercer gol. «Sí, es un jugador de primer nivel. Creo que ha ganado confianza. Creo que su juego de contención, la energía que aporta al equipo en términos de presión, su movimiento y su gol con la pierna izquierda son de talla mundial. El remate es magnífico. Pero, en realidad, estoy muy, muy contento con los dos goles que ha marcado. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Hemos trabajado mucho con él en eso, pero él consigue el hat-trick», declaró el entrenador tras el pitido final.