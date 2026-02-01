Getty
¡Susto por lesión de Jude Bellingham en la cuenta regresiva para el Mundial! La superestrella del Real Madrid sufre una pesadilla en el tendón de la corva en medio de los desafíos por el título de La Liga y la Champions League
- Getty
Bellingham se descompone: Lesión inoportuna para la estrella del Real Madrid
Jude Bellingham duró menos de 10 minutos en el último partido doméstico del Real Madrid. Persiguió un pase largo por encima, que fue enviado por el canal derecho, pero no pudo hacerse con la posesión. Eso se debe a que un tirón muscular lo detuvo en seco.
El joven de 22 años estaba viajando a toda velocidad cuando de repente comenzó a saltar. Se agarró la parte posterior de la pierna izquierda y cayó al suelo. La agonía se reflejaba en el rostro de Bellingham mientras la gravedad del problema rápidamente lo asimilaba.
Cambio temprano: La camilla de tratamiento llama a Bellingham
El personal médico fue llamado al campo, y Bellingham requirió tratamiento inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que el compañero ‘Galáctico’ Kylian Mbappé señalara hacia el banco del Madrid que se necesitaría un reemplazo.
Arbeloa se vio obligado a realizar un cambio no programado en su equipo, con Brahim Diaz siendo introducido como un sustituto temprano. Bellingham salió del campo con la camiseta levantada sobre su rostro, con otro período en la mesa de tratamiento anticipado.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
- Getty Images Sport
Cirugía de verano: Más frustración para el 'Galáctico' del Real Madrid
Jude Bellingham requerirá más pruebas antes de que se pueda entregar un diagnóstico completo, con un tiempo de recuperación que se establecerá después de eso. Él estará esperando buenas noticias, pero el panorama parece bastante sombrío. El mediocampista todoterreno estaba casi al borde de las lágrimas al dejar el campo en el Santiago Bernabéu.
La campaña 2025-26 ya ha sido frustrante para él en el frente de la condición física. Bellingham se perdió el inicio de la temporada después de someterse a una operación de hombro en el verano de 2025. Esa operación se realizó en un intento de resolver una queja de larga data.
¿Hay 'intocables' en la plantilla del Real Madrid?
El técnico interino de los Blancos, Álvaro Arbeloa, estará decepcionado de haber visto a Bellingham eliminado de sus planes inmediatos después de haberle dado a él, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappé y Vinicius Junior cada minuto de los últimos cuatro partidos del Real Madrid.
Antes de un enfrentamiento con el Vallecano, había dicho cuando se le preguntó si hay “intocables” en su equipo: “Entiendo los debates futbolísticos, pero siempre quiero tener a los mejores en el campo. Y cuantos más minutos puedan ser para mí, a disposición del equipo, mejor. Lo vimos, por ejemplo, en Villarreal. A dos minutos del final, en el tiempo de descuento, el gol de Mbappe proviene de una muy buena acción de Vinicius, que va por dentro, cambia el juego, encuentra a Mbappe y le otorgan un penalti.
“Son jugadores capaces de desequilibrar un juego en cualquier momento. Y bueno, porque habrá personas que no son fans del Real Madrid que no quieren que estén en el campo. Me imagino que lo que los fans del Real Madrid quieren es que sus mejores jugadores siempre estén disponibles, siempre en el campo. Los cinco que mencionaste... son jugadores que pueden estar en el top 10 mundial. Así que tienen toda mi confianza. Y no es que sea mi confianza, sino que es su rendimiento el que los pone en el campo.”
- Getty
¿Formará Bellingham parte del equipo de Inglaterra para el Mundial?
En mejores noticias para el Real Madrid, el delantero brasileño Vinicius rompió el empate para ellos contra el Vallecano pocos minutos después de que Bellingham fuera obligado a abandonar el campo. Están buscando mantenerse al ritmo de sus rivales del Clásico, el Barcelona, en otra emocionante carrera por el título de La Liga.
En el frente internacional, Bellingham es consciente de que el reloj avanza en los esfuerzos por demostrar su valía al entrenador de Inglaterra Tuchel. El exigente técnico alemán ha declarado que nadie tiene asegurado un lugar en sus planes.
Con las últimas fechas de amistosos previos al Mundial por llegar en marzo, puede ser que Bellingham dependa de la buena voluntad y actuaciones pasadas para ganarse un lugar en el avión hacia América del Norte - con otros teniendo la oportunidad de reclamar seriamente el puesto número 10 de los Tres Leones.
Anuncios