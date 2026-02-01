¡Susto por lesión de Jude Bellingham en la cuenta regresiva para el Mundial! La superestrella del Real Madrid sufre una pesadilla en el tendón de la corva en medio de los desafíos por el título de La Liga y la Champions League

El técnico interino de los Blancos, Álvaro Arbeloa, estará decepcionado de haber visto a Bellingham eliminado de sus planes inmediatos después de haberle dado a él, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappé y Vinicius Junior cada minuto de los últimos cuatro partidos del Real Madrid.

Antes de un enfrentamiento con el Vallecano, había dicho cuando se le preguntó si hay “intocables” en su equipo: “Entiendo los debates futbolísticos, pero siempre quiero tener a los mejores en el campo. Y cuantos más minutos puedan ser para mí, a disposición del equipo, mejor. Lo vimos, por ejemplo, en Villarreal. A dos minutos del final, en el tiempo de descuento, el gol de Mbappe proviene de una muy buena acción de Vinicius, que va por dentro, cambia el juego, encuentra a Mbappe y le otorgan un penalti.

“Son jugadores capaces de desequilibrar un juego en cualquier momento. Y bueno, porque habrá personas que no son fans del Real Madrid que no quieren que estén en el campo. Me imagino que lo que los fans del Real Madrid quieren es que sus mejores jugadores siempre estén disponibles, siempre en el campo. Los cinco que mencionaste... son jugadores que pueden estar en el top 10 mundial. Así que tienen toda mi confianza. Y no es que sea mi confianza, sino que es su rendimiento el que los pone en el campo.”