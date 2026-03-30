Lesión de Wesley: ¿cuántos partidos y cuáles se perderá con la Roma?

Wesley ya ha regresado a Roma y las pruebas médicas a las que se ha sometido han revelado una lesión musculotendinosa en el bíceps femoral del muslo derecho. Por lo tanto, el brasileño se perderá con toda seguridad el próximo partido del equipo de Gasperini, que, al reanudarse la liga, se enfrentará al Inter en el gran partido de San Siro: el encuentro está programado para el Domingo de Pascua, 5 de abril, a las 20:45. Echando un vistazo al calendario de los giallorossi, Wesley podría volver a estar disponible para el partido del 25 de abril contra el Bolonia, perdiéndose, además del partido contra el Inter, los encuentros contra el Pisa y el Atalanta (10 y 18 de abril).



