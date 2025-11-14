'Les di mi opinión' - Didier Deschamps revela la charla motivacional en el descanso que inspiró a Francia a 'desatarse' y asegurar la clasificación al Mundial con una convincente victoria contra Ucrania
Francia asegura la clasificación al Mundial 2026 con un dominante segundo tiempo
El equipo nacional de Francia se ha clasificado oficialmente para la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México, tras una contundente victoria por 4-0 contra Ucrania el jueves. El partido vio a Les Bleus hacer un avance decisivo en la segunda mitad después de no poder desmantelar una defensa ucraniana compacta en los primeros 45 minutos.
Mbappe anotó un doblete, mientras que Olise y Ekitike añadieron un gol cada uno, siendo este último su primer tanto internacional. La victoria significa que Francia ahora se sienta cómodamente en la cima del Grupo D con 13 puntos de cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. Ucrania está en tercer lugar con siete puntos.
Hablando después del partido, el entrenador Deschamps expresó su satisfacción: "Siempre tienes que apreciar los buenos momentos. Nunca es fácil. Incluso si parece lógico y natural que el equipo francés se haya clasificado. Teníamos ese objetivo esta noche, en un contexto pesado y estresante (un guiño a los ataques del 13 de noviembre de 2015). El grupo respondió muy bien, después de un primer tiempo difícil contra una defensa compacta. Nos soltamos y eso marcó la diferencia. Aprecio esta clasificación, por todo el personal también, aunque no sea la primera. Pero el equipo francés debe estar en las etapas finales de cada competición."
- AFP
La intervención de Deschamps en el descanso provoca un repunte en la segunda mitad
Un punto clave en el partido fue el discurso de Deschamps a sus jugadores en el descanso. El entrenador, conocido por su comportamiento calmado, admitió haber entregado un mensaje firme a su equipo después de un primer tiempo sin goles en el que Francia dominó la posesión pero solo creó dos ocasiones claras.
"En el descanso, dije que necesitábamos seguir empujando, ser más dinámicos", dijo. "Tuvimos casi toda la posesión en el primer tiempo, pero solo creamos dos ocasiones. Inyectamos más energía, y la introducción de Maghnes Akliouche y Hugo Ekitike hizo una gran diferencia. No me enojé, pero les di mi opinión. Y luego marcamos bastante rápido. Después de eso, ellos se abrieron, y el cansancio también desempeñó un papel. Hemos jugado bastantes partidos así."
Doble de Mbappé y gol en el debut internacional de Ekitike
Mbappé fue una vez más el talismán para Les Bleus, anotando dos goles cruciales. Su penalti rompió el empate temprano en el segundo tiempo, y añadió su segundo gol hacia el final del partido, demostrando su continua importancia para el equipo nacional. Olise también encontró el fondo de la red, mostrando la profundidad del talento ofensivo a disposición de Deschamps.
Un momento particularmente notable fue el primer gol internacional de Ekitike para Francia, asegurando la victoria por 4-0 en el minuto 88. La introducción de Ekitike, junto a Maghnes Akliouche, fue destacada por Deschamps como un factor clave para inyectar "más energía" al equipo, demostrando que los ajustes tácticos del entrenador fueron fundamentales en la remontada.
El último partido oficial de Deschamps en suelo francés
La victoria tuvo un significado personal adicional para Deschamps, ya que marcó su última salida oficial en suelo francés como entrenador de Les Bleus. Deschamps anunció previamente que dejará su cargo como entrenador del equipo nacional después del Mundial de 2026, concluyendo un mandato altamente exitoso que comenzó en 2012 y en el que nunca falló en la clasificación para un torneo importante.
A pesar de la ocasión sentimental, Deschamps mantuvo una perspectiva pragmática. "No me siento nostálgico por ello, no miro atrás. Tendré tiempo para eso más tarde. Fue solo quizás la última vez en Francia con el equipo nacional francés," comentó. Aunque este fue su último partido oficial en casa, probablemente tendrá la oportunidad de dirigir una última vez durante los partidos amistosos de preparación para el Mundial.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Francia?
Con su lugar asegurado en la Copa Mundial 2026, el partido final de clasificación de Francia contra Azerbaiyán, programado para el 16 de noviembre, se convierte ahora en un encuentro de menor importancia. Deschamps podría utilizar esta oportunidad para experimentar con su plantilla, dar descanso a los jugadores clave o dar minutos a aquellos que han tenido menos tiempo de juego durante la campaña de clasificación.
El enfoque para Les Bleus ahora se desplazará hacia la preparación para la propia Copa del Mundo. Esto implicará identificar y desarrollar talento, refinar tácticas y mantener la cohesión del equipo durante los próximos dos años. Para Deschamps, su último gran torneo como entrenador de Francia será la culminación de un período notable, y sin duda aspirará a añadir otro título mundial a su impresionante currículum.