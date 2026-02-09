«¡Le ha quitado un año de carrera a ese chico!» Gary Lineker insta a Kobbie Mainoo a demandar al exentrenador del Manchester United Ruben Amorim por la falta de minutos, mientras el centrocampista brilla bajo las órdenes de Michael Carrick.

Carrick ha ayudado a Mainoo a volver a la senda del éxito, y el excentrocampista de los Red Devils cree que la estrella local tiene aún más potencial por descubrir. Carrick ha declarado: «Sin duda, aún le queda mucho por ofrecer, pero es que está en una edad y en una etapa de su carrera en la que, en realidad, está empezando. Tiene mucha experiencia en partidos importantes y situaciones de presión, lo que le ayudará a desarrollar su aprendizaje del juego.

Jugar junto a Casemiro y aprender de él, cosas que probablemente ni siquiera se da cuenta de que está aprendiendo solo por estar a su lado, así como de los demás jugadores que le rodean, creo que es parte de su proceso de aprendizaje y desarrollo.

«Soy muy consciente de que ha llegado, ha jugado cuatro partidos y ha encontrado su ritmo. Los jugadores jóvenes tienen momentos en los que están en racha y luego pueden tener un pequeño bajón. No es que de repente sea bueno o malo, Kobbie es lo que es.

«Gestionar eso es muy importante, especialmente para los jugadores más jóvenes, y comprenderlo. Lo está haciendo fantástico en este momento, está teniendo un gran impacto en los partidos, y seguiremos trabajando con él y ayudándole, tratando de que siga mejorando a medida que avanzamos».

Cuando se le preguntó cómo ha superado Mainoo el periodo más difícil de su incipiente carrera, Carrick añadió: «No hay duda de la capacidad de Kobbie y de lo que puede aportar, pero aún es muy joven y debemos tener cuidado de no cargarle con demasiada responsabilidad y esperar demasiado de él. Todavía está aprendiendo a jugar.

«Como ha tenido un gran éxito y luego, obviamente, ha estado un tiempo sin jugar, es fácil pensar que es mucho mayor y tiene más experiencia de la que realmente tiene. Pero hay que reconocerle el mérito, ha vuelto y ha encontrado su ritmo en el fútbol, lo cual no es fácil después de un periodo de inactividad, y lo ha encontrado tanto física como mentalmente.

Sabemos que sabe manejar el balón y esperamos que, con el tiempo, siga mejorando. Tenemos que ser pacientes y no esperar demasiado de él todo el tiempo».