Le dijeron a Lionel Messi que ya está actuando como si fuera el PROPIETARIO del Inter Miami, ya que se espera que el argentino se quede en Estados Unidos a largo plazo
Sueño americano: Messi se mudó a Miami en 2023
Messi decidió perseguir el sueño americano en 2023 al llegar al final de su contrato con el Paris Saint-Germain. La leyenda del Barcelona aceptó una llamada del gran David Beckham del Manchester United y se dirigió al sur de Florida.
Tuvo un impacto inmediato, con el éxito en la Leagues Cup siendo saboreado a las pocas semanas de su llegada. El GOAT sudamericano ha continuado reescribiendo los libros de récords con premios MVP consecutivos y un histórico triunfo en la MLS Cup.
Todo eso se ha logrado con una sonrisa en el rostro, con Messi y su esposa Antonela encontrando el entorno ideal para su joven familia, después de haber tenido dificultades para establecerse en Francia durante dos temporadas con el PSG.
Messi puede ser más ‘normal’ en los Estados Unidos, con una mayor libertad en su vida privada, y se considera que eso está ayudando a que los fuegos competitivos ardan con la misma intensidad que siempre. También tiene mucho que decir en el negocio de reclutamiento en Miami y en cómo se manejan los Herons.
- Getty
Fenómeno: Messi sigue siendo una estrella dentro y fuera del campo
Sagna, quien pasó tiempo en la MLS con Montreal Impact después de representar al Arsenal y al Manchester City en la Premier League, ha dicho a GOAL sobre Messi en Miami: “Es un fenómeno. Nació con talento, con los dones. Si combinas su juego con pasión y amor, hace que las cosas sean perfectas y le permite tener el impacto que aún tiene a su edad. Hay jugadores como él que son fenómenos.
“No es solo el rendimiento en el campo, es toda una generación que los sigue. Los aficionados que están hoy en EE.UU., tener el Mundial solo será bueno para el fútbol americano. Son el tipo de personas que pueden cambiar el mundo y tener un gran impacto en cómo la gente piensa y juega.
“Creo que está teniendo un tiempo increíble en Miami. Miami es una ciudad de habla hispana, así que se siente como en casa. Creo que ya es como un propietario del club, su familia está muy presente. Es como estar en casa. Podría jugar por algunos años más.”
¿El próximo Beckham? Se ha mencionado la posibilidad de que Messi sea propietario de un club.
Presionado más sobre si Messi podría tomar inspiración del ex capitán de Inglaterra Beckham y pasar a la propiedad de clubes cuando se retire, Sagna añadió: “Creo que se quedará en Miami. Le conviene. Hay muchos hispanohablantes, ¡y su inglés no es muy bueno! Es como estar en un entorno seguro.
“Estar en EE.UU., desde el punto de vista empresarial, es perfecto para él porque es una marca. Construir esta marca para después del fútbol es perfecto para él y sus hijos. Parece que le gusta jugar para el club. Tiene a David Beckham a su lado. También el poder de adidas, que es otro punto a añadir. Están construyendo algo juntos.
“En este momento está jugando y no puede involucrarse con el entorno del club, pero está involucrado con sus actuaciones. Tiene su trabajo y ayudará a traer más jugadores al club.”
- Getty
¿Se unirán más grandes nombres a Messi en la MLS?
Las exestrellas del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez siguieron a Messi a Miami. El compañero de equipo de Messi que ganó la Copa del Mundo, Rodrigo De Paul, también ha seguido ese camino, mientras que jugadores como Thomas Muller y Son Heung-min están en otros lugares de la MLS.
Preguntado si más grandes nombres seguirán, con ya rumores de Neymar y Robert Lewandowski potencialmente dirigiéndose a los Estados Unidos en algún momento, Sagna dijo: “Veo más porque es una liga emocionante, especialmente al final de tu carrera. Es divertido y todavía disfrutas del fútbol.
“Tienes jugadores de calidad, especialmente jugadores sudamericanos. América monta un espectáculo en cada partido, fuegos artificiales, etc. No tienen tantas restricciones en el ámbito privado. Puedes disfrutar caminando por las ciudades. Messi no podía hacer eso por quién es, constantemente caminando por la calle, pero puedes hacerlo allí y ver América en la vida real.
“El enfoque es totalmente diferente. No quiero llamarlo un mini-retiro, pero aprendes a amar el fútbol de manera diferente jugando allí.”
Messi, para el deleite del público estadounidense, se quedará un par de años más ya que ha firmado una extensión de contrato hasta 2028. Se espera que disfrute de un descanso a mitad de temporada en la MLS este año cuando sea parte del equipo que defiende el título de la Copa del Mundo de Argentina.