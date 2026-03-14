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Sarri Juventus LazioGetty Images

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Lazio, Sarri: «Mañana iré a la Curva. Maldini no puede jugar de extremo conmigo»

El entrenador de la Lazio habla en vísperas del partido contra el Milan en el Olimpico

Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, habla en rueda de prensa en vísperas del partido contra el Milan en el Olimpico, donde, para la ocasión, volverá a contar con el apoyo de toda la afición biancoceleste. A continuación, los fragmentos más interesantes, recogidos por lalaziosiamonoi.it.

Mañana volverán los aficionados al estadio: ¿una motivación más? 

«Tanto los aficionados como los chicos y yo estamos muy contentos de jugar ante nuestra gente y en un estadio lleno. En mi nombre y en el de los jugadores, les damos las gracias; esperamos poder demostrarlo también sobre el terreno de juego, a pesar de que será un partido muy difícil. Es una gran motivación para nosotros, también porque el riesgo puede estar en la motivación, que debemos buscar con objetivos internos. Este equipo ha fallado en dos o tres partidos, pero en cuanto a compromiso y dedicación no se le puede reprochar gran cosa. Espero confirmaciones, incluso algo más; en el último partido abordamos el encuentro con una mentalidad excelente, terminamos con agresividad, pero en el medio debemos eliminar algunos momentos de pasividad.

Sobre el Milan: 

«El Milan tiene unas características bien definidas, te sorprende incluso cuando no parece controlar el partido. Grandes cualidades técnicas y físicas; es un partido en el que no debemos concederles espacios abiertos, tienen aceleraciones devastadoras. Pero tampoco debemos dejarles entrar en el área; tácticamente es muy difícil». 

Infermería:

«Estos días estamos probando a Patric y Taylor, luego veremos cuándo decidimos qué hacer. Seguiremos intentando con Romagnoli hasta mañana por la mañana, pero la situación no es nada sencilla». 

  • Los aficionados la han invitado a la tribuna Norte. 

    «Han influido también en las decisiones pasadas, no solo en las futuras. Este es un ambiente que me gusta, me gusta la gente, estamos en sintonía. Tendrán su peso. Me alegra que quieran saludarme; yo no suelo ir por respeto a mis jugadores, son ellos los que deben tener el «protagonismo». Pero creo que mañana iré». 

    ¿Esperabas un Modric así? 

    «Modric es un monstruo de humildad, alguien que a su edad vuelve a ponerse en juego por completo y lo hace con una dedicación enorme».

    ¿Cómo está Zaccagni? 

    «Ha tenido una temporada complicada, que empezó con una operación y continuó con problemas. Si somos sinceros, en los últimos partidos ha mejorado; espero un buen final de temporada, se lo merece por cómo ha reaccionado».

    Fabiani ha dicho que quiere continuar con Sarri en el proyecto trienal. ¿Qué impulsará a Sarri a tomar una decisión al final de la temporada?

    «Fabiani ha expuesto todos los hechos: yo tengo un contrato largo. La situación es esta; si el club no está contento o si yo no lo estoy, entonces lo hablaremos, pero hoy no hay discusión. Se avecina de nuevo un “año cero”, hay muchos jugadores a los que les vence el contrato; si no se renuevan pronto, imagino que llegarán a acuerdos con otros equipos. Veamos cómo quiere empezar de nuevo el club. Yo estoy en la Lazio y, en muchos sentidos, me encuentro muy a gusto. El contrato es ese». 

    ¿Puede Maldini jugar en la banda?

    «Maldini tiene ciertas características, pero, como yo, no puede jugar de extremo. Aunque está claro que a 15 minutos del final también puede hacerlo».

    Hace poco ha vuelto a hablar de «año cero»; antes del partido contra el Atalanta había hablado de la necesidad de un «año uno». La pregunta es: ¿está Sarri preparado para un nuevo año cero?

    «Lo ideal sería eso, un «año uno», pero la situación hace pensar en otra cosa. Tengo un contrato vigente; si el club me dice lo contrario, que no quiere continuar, haré otras valoraciones. Si no, la situación es esta». 

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