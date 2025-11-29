'Las voces se alzaron' – Se revela el momento en que los jugadores del Liverpool empezaron a hablar mientras la presión sigue aumentando sobre Arne Slot

Liverpool siguió su derrota 3-0 ante Forest el pasado fin de semana con una decepcionante actuación en la Liga de Campeones a mitad de semana, ya que los goles de Ivan Perisic, Guus Til y Couhaib Driouech -dos veces- hicieron que los Reds sufrieran una derrota en casa 4-1 ante el PSV, una actuación que fue criticada por el exdelantero de los Reds Peter Crouch. El resultado significa que Liverpool ha perdido sus últimos tres partidos, concediendo 10 goles en esa racha, y ha caído en nueve de sus últimos 12 encuentros.

El comienzo desastroso de su defensa del título significa que el Liverpool enfrenta el partido del domingo contra el West Ham a 11 puntos del líder de la liga, el Arsenal, y desde entonces ha caído al 12º lugar en la tabla de la Premier League. Combinado con la victoria 1-0 del Everton sobre el Manchester United el lunes por la noche, incluso los Toffees ahora están por encima de sus rivales locales en la tabla, aunque por diferencia de goles.

Y un informe del Daily Mail el sábado por la mañana ha señalado el momento en que las cosas realmente comenzaron a desmoronarse para Slot a medida que aumenta la presión sobre el holandés. La derrota ante un rejuvenecido West Ham este fin de semana solo intensificará las crecientes llamadas de los aficionados para que el club libere a Slot de sus funciones.