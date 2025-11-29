Getty Images Sport
'Las voces se alzaron' – Se revela el momento en que los jugadores del Liverpool empezaron a hablar mientras la presión sigue aumentando sobre Arne Slot
La presión comienza a aumentar sobre Slot
Liverpool siguió su derrota 3-0 ante Forest el pasado fin de semana con una decepcionante actuación en la Liga de Campeones a mitad de semana, ya que los goles de Ivan Perisic, Guus Til y Couhaib Driouech -dos veces- hicieron que los Reds sufrieran una derrota en casa 4-1 ante el PSV, una actuación que fue criticada por el exdelantero de los Reds Peter Crouch. El resultado significa que Liverpool ha perdido sus últimos tres partidos, concediendo 10 goles en esa racha, y ha caído en nueve de sus últimos 12 encuentros.
El comienzo desastroso de su defensa del título significa que el Liverpool enfrenta el partido del domingo contra el West Ham a 11 puntos del líder de la liga, el Arsenal, y desde entonces ha caído al 12º lugar en la tabla de la Premier League. Combinado con la victoria 1-0 del Everton sobre el Manchester United el lunes por la noche, incluso los Toffees ahora están por encima de sus rivales locales en la tabla, aunque por diferencia de goles.
Y un informe del Daily Mail el sábado por la mañana ha señalado el momento en que las cosas realmente comenzaron a desmoronarse para Slot a medida que aumenta la presión sobre el holandés. La derrota ante un rejuvenecido West Ham este fin de semana solo intensificará las crecientes llamadas de los aficionados para que el club libere a Slot de sus funciones.
'Se levantaron las voces' tras la derrota del Forest
El informe de The Mail sugiere que "se alzaron voces" a puerta cerrada tras la humillante derrota ante Forest. Los goles de Murillo, Nicolo Savona y Morgan Gibbs-White vieron al equipo de Sean Dyche lograr una victoria impresionante en Anfield la última vez, un resultado que significa que los campeones de la Premier League han perdido seis de sus 12 partidos de liga esta temporada.
Sin embargo, el capitán Virgil van Dijk acudió a las redes sociales tras la derrota ante el PSV para insistir en que el Liverpool "no se rendirá" mientras el club busca cambiar su terrible forma. "Estamos enfrentando uno de los momentos más difíciles de nuestro camino, pero nos negamos a dejar que esto nos defina", publicó el capitán de los Reds en su Instagram.
"Nos elevaremos de esto. Creo en este equipo con todo lo que tengo. Nunca se nos ha regalado nada, hemos luchado por todo, y este momento no es diferente. No nos rendiremos. No nos daremos por vencidos. Cada desafío es una oportunidad. Debemos crecer juntos, levantarnos unos a otros y mostrar la fortaleza que tenemos dentro de nosotros.
"A los aficionados, sigan apoyándonos. Nos necesitamos más que nunca."
Slot dice que el Liverpool está sintiendo un tipo de presión diferente
Mientras tanto, Slot, bajo presión, insiste en que está acostumbrado a sentir la presión mientras trabaja para un club de alto nivel, y ha sugerido que está bajo presión de todos modos, pero que las dificultades de esta temporada son diferentes al impulso de la temporada pasada por el título de la Premier League.
"Hay mucha presión si trabajas o juegas en un club de élite", dijo Slot en su conferencia de prensa previa al partido contra el West Ham el jueves. "Y luego hay aún más cuando empiezas a perder más partidos de los que este club, los jugadores o el entrenador están acostumbrados. Pero también hubo presión la temporada pasada para que ganáramos la liga.
"Pero ahora es un tipo de presión diferente porque hemos perdido tantos partidos. Al final, se trata de hacer lo que este club representa. Seguir luchando sin importar lo difícil que sea. También sería bueno si nos recompensamos en los momentos en que jugamos bien."
West Ham espera aumentar la miseria de Liverpool
El partido de Liverpool en West Ham el domingo llega en un mal momento para los Reds mientras buscan retomar el rumbo de su temporada. Los Hammers parecen haber encontrado su ritmo tras un decepcionante inicio bajo Nuno Espirito Santo.
El equipo del este de Londres está invicto en tres partidos tras su empate 2-2 en Bournemouth el fin de semana pasado, un resultado que les ha permitido recoger siete puntos de los últimos nueve disponibles. El cambio de suerte significa que el West Ham llega al fin de semana fuera de la zona de descenso, y esperan aumentar la miseria sobre este abatido equipo del Liverpool y alejarse del peligro en el proceso durante el partido del domingo en el London Stadium.
