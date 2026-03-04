AFP
«¡Las noticias falsas han ido demasiado lejos!» - El brasileño Richarlison desmiente que vaya a boicotear el Mundial de 2026 en Estados Unidos debido al conflicto con Irán
Una imagen falsificada de Richarlison se vuelve viral
En los últimos días, una publicación difundida inicialmente por la conocida cuenta parodia de X Topskills Sports UK afirmaba que Richarlison estaba planeando un boicot debido al conflicto. Se alegaba que el delantero había dicho: «No jugaré el Mundial hasta que termine la lucha». Sin embargo, el delantero del Tottenham ha salido al paso para desmentir este rumor después de que se hiciera viral en las redes sociales.
Richarlison arremete contra las «noticias falsas»
En una declaración real en las redes sociales, Richarlison trató de aclarar la confusión.
«Para que quede claro, porque las noticias falsas han ido demasiado lejos: yo nunca hice esa declaración», afirmó. «Aunque estoy en contra de cualquier tipo de guerra y conflicto, nunca dije que no jugaría con la selección brasileña en el Mundial. Espero que todos los que compartieron esta mentira se retracten y borren sus publicaciones».
Esta declaración siguió a otra del Gobierno brasileño, en la que condenaba la intervención de Estados Unidos en Irán. Afirmaban: «Los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación en curso entre las partes, que es la única vía viable para la paz, una posición que Brasil ha defendido tradicionalmente en la región».
Richarlison, que ha utilizado su plataforma para promover causas humanitarias en el pasado, es muy popular en su Brasil natal, donde ha disfrutado de un gran éxito con la selección nacional. Ha marcado 20 goles en 54 partidos con la Seleção y formó parte del equipo que ganó la Copa América de 2019 y se llevó a casa la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020. El delantero también ganó el premio al mejor gol del torneo en la Copa del Mundo de 2022 por su remate de chilena contra Serbia.
Trump indiferente ante las esperanzas de Irán en la Copa del Mundo
Irán se ha clasificado para disputar la Copa del Mundo de 2026, pero su participación es cada vez más dudosa debido a este último conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a principios de esta semana que «no le importa» si Irán participa o no en el torneo.
«Realmente no me importa [si Irán juega]. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están agotados», dijo Trump.
En enero, Andrew Giuliani, jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, declaró que la seguridad en el torneo es la máxima prioridad del país. Dijo: «Queremos que esta sea una Copa del Mundo segura y protegida. Así que sí, por supuesto, queremos que los equipos estén aquí y jueguen, pero también entendemos que la mayoría de los aficionados vendrán aquí para disfrutar de una Copa del Mundo increíble, para añadirla a su experiencia. Pero sería una tontería, entendiendo lo que está pasando Irán en este momento, esperar que simplemente abramos nuestras fronteras».
La selección brasileña de Richarlison sufre un duro golpe por una lesión
Mientras Richarlison aún espera formar parte de la selección brasileña para el torneo de este verano, un jugador que no representará a la Selecao hasta 2027 es Rodrygo. El extremo del Real Madrid ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente un año.
Tras confirmarse la noticia, Rodrygo escribió en las redes sociales: «Uno de los peores días de mi vida, cuánto temía esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco me merecía».
Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impedirá hacer lo que más me gusta durante un tiempo. Me perderé el resto de la temporada con mi club y el Mundial con mi selección, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Lo único que puedo hacer es ser fuerte, como siempre, que no es nada nuevo».
