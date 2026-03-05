AFP
Las lesiones defensivas del Manchester United podrían empeorar aún más, ya que un vídeo muestra al lateral cojeando gravemente al salir del estadio tras la derrota ante el Newcastle
Una noche para olvidar en Tyneside
El impresionante comienzo de Michael Carrick como entrenador del Manchester United sufrió un importante revés durante una frustrante noche en el noreste. Los Red Devils no lograron aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de un jugador del Newcastle antes del descanso, y acabaron sucumbiendo por 2-1 tras un gol de William Osula en los últimos minutos.
La derrota se vio agravada por el evidente malestar físico de Mazraoui en los últimos compases del partido. Tras regresar a la alineación titular por primera vez en meses, el internacional marroquí parecía tener dificultades para superar los problemas físicos que le han afectado esta temporada. De hecho, las imágenes posteriores al partido mostraron al jugador de 26 años saliendo del estadio con una fuerte cojera, lo que hizo temer una larga baja.
Adelgazamiento de las filas en la retaguardia
La lesión de Mazraoui pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de la defensa del United. Con la baja del exjugador del Bayern de Múnich, Tyrell Malacia tuvo una oportunidad poco habitual, pero el holandés se mostró comprensiblemente falto de ritmo en lo que era solo su segunda aparición de la temporada. Además, el United sigue teniendo que lidiar con las ausencias de los defensas Matthijs de Ligt (espalda), Lisandro Martínez (pantorrilla) y Patrick Dorgu (tendón de la corva).
Carrick reflexiona sobre el revés
El entrenador del United no ocultó su decepción por la derrota y la oportunidad perdida de castigar a un Newcastle con 10 jugadores. Destacó que el equipo llegaba con grandes expectativas tras sus recientes buenas actuaciones.
«Sí, obviamente estoy decepcionado, muy decepcionado. Esta noche duele. Sin duda, llegamos aquí en buena forma, con la intención de sacar algo del partido, si no de ganarlo, y el resultado es obviamente muy decepcionante, no hay vuelta de hoja», declaró Carrick, según recoge la página web oficial del club.
«El fútbol es el fútbol y hay cosas que pasan en el partido, a veces te acompañan, a veces te abandonan, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por supuesto, podemos mejorar, podemos mejorar muchísimo. Nos hemos colocado en una buena posición, en una posición decente con las actuaciones y los resultados que hemos tenido, así que sí, esta noche duele».
Un período de recuperación crucial
Los Red Devils ahora tienen un descanso de 10 días para evaluar el estado físico de Mazraoui. El personal médico trabajará horas extras en Carrington para determinar el alcance de la lesión antes de su próximo partido de la Premier League.
El United volverá a la acción el domingo 15 de marzo, en un partido crucial contra el Aston Villa en Old Trafford, antes de viajar a Bournemouth la semana siguiente. Empatado a puntos con el Villa, cuarto clasificado, el equipo de Carrick tendrá como objetivo principal para el resto de la temporada asegurar su regreso a la Liga de Campeones.
