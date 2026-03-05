Las lesiones defensivas del Manchester United podrían empeorar aún más, ya que un vídeo muestra al lateral cojeando gravemente al salir del estadio tras la derrota ante el Newcastle

El entrenador del United no ocultó su decepción por la derrota y la oportunidad perdida de castigar a un Newcastle con 10 jugadores. Destacó que el equipo llegaba con grandes expectativas tras sus recientes buenas actuaciones.

«Sí, obviamente estoy decepcionado, muy decepcionado. Esta noche duele. Sin duda, llegamos aquí en buena forma, con la intención de sacar algo del partido, si no de ganarlo, y el resultado es obviamente muy decepcionante, no hay vuelta de hoja», declaró Carrick, según recoge la página web oficial del club.

«El fútbol es el fútbol y hay cosas que pasan en el partido, a veces te acompañan, a veces te abandonan, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por supuesto, podemos mejorar, podemos mejorar muchísimo. Nos hemos colocado en una buena posición, en una posición decente con las actuaciones y los resultados que hemos tenido, así que sí, esta noche duele».