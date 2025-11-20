'Lamino Yamal encendió una chispa' - El portero del Real Madrid Thibaut Courtois revela detalles del choque del Clásico con el prodigio del Barcelona
Lo que dijo Yamal antes del choque del Clásico en el Bernabéu
Yamal había avivado el fuego antes de que se reavivara una vieja rivalidad. Las llamas del Clásico rara vez requieren combustible adicional, pero lo consiguieron en forma de un sorprendente comentario del prospecto más caliente en Cataluña.
Hablando durante una transmisión de Twitch de la Kings League, Yamal hizo un comentario en tono de broma. Preguntado por Ibai Llanos si su equipo Porcinos FC le recuerda al Real, el joven de 18 años dijo: “Sí, claro, roban, se quejan…”
Aunque esas palabras fueron pronunciadas en tono jocoso, no cayeron bien en la capital española. Se informó a Yamal antes del inicio que debía prepararse para un trato duro. Eso se concretó cuando el pitido final puso fin a un caótico desenlace en el Bernabéu, con Pedri siendo expulsado en el minuto 100.
Se intercambiaron palabras airadas entre jugadores de ambos equipos, con los ánimos caldeándose. Los ‘Galácticos’ del Real, Vinicius Junior y Jude Bellingham se vieron envueltos en las escaramuzas. Courtois fue, junto con Dani Carvajal, uno de los que se dirigieron rápidamente hacia Yamal, recordándole la necesidad de hablar menos fuera del campo.
- Getty Images Sport
Por qué los jugadores del Real Madrid apuntaron a Yamal después del Clásico
Hablando de esas escenas con COPE y por qué ocurrieron, el experimentado portero belga Courtois dijo: “Lamine Yamal habló de cierta manera y encendió un poco el partido, y por supuesto la prensa aprovechó el tema. Vi que estaba hablando con Carvajal, y por supuesto, si comienzas a decir algo, yo también diré algo. Pero como dije antes, estamos en una atmósfera de alta tensión y adrenalina, y a veces dices cosas que luego no eran necesarias.
“Creo que el Clásico es así; a veces necesitamos este tipo de ambiente. La temporada pasada perdimos cuatro veces, y creo que necesitamos un poco de esta emoción de nuevo. Barcelona es un rival y tenemos que enfrentarlos; cuando ellos ganaron, tampoco nos respetaron.”
Feroces rivales: Courtois afirma que no hay enemistad con Yamal
Aunque se aseguró de hacer llegar su opinión a Yamal, con el joven considerado como alguien que se ha extralimitado, Courtois insiste en que no se ha iniciado ninguna enemistad duradera. Se considera que ambos hombres hablaron y actuaron en el calor del momento.
Courtois continuó diciendo: “No creo que haya ningún problema con Lamine. Esto es algo que sucede en el campo, y fuera del campo no hay nada. Si veo a Lamine en un restaurante mañana, lo saludaré. Creo que no hay problema entre él y yo, y estos son asuntos de fútbol.
“Pero como dije, lo que hizo fue una especie de combustible. Para nosotros, fue útil para motivarnos para el Clásico. El Clásico siempre motiva, pero a veces escuchar cosas así aumenta la motivación aún más.”
- Getty
Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo es el próximo Clásico?
La estrella del Barcelona, Frenkie de Jong, cree que las estrellas del Real estaban fuera de lugar al apuntar a Yamal. Dijo después de un partido lleno de acontecimientos: “Cuando el árbitro pitó el final del partido, varios jugadores del Madrid fueron directamente a por Lamine. Fue exagerado. Si Carvajal quería hablar con él, podría haberlo hecho en privado. Hacer gestos en el campo solo aviva el fuego. Lamine nunca dijo que el Madrid hace trampas, nunca oí eso.”
Un nuevo encuentro entre el Barça y el Real en el Camp Nou - que para entonces ya habrá reabierto - no está programado hasta mayo de 2026. En este momento, los Blancos están tres puntos por delante de los Blaugrana en la cima de la tabla de la Liga tras 12 jornadas, y ambos equipos están listos para regresar a la acción doméstica este fin de semana después del último receso internacional.