'Lamino Yamal encendió una chispa' - El portero del Real Madrid Thibaut Courtois revela detalles del choque del Clásico con el prodigio del Barcelona

Yamal había avivado el fuego antes de que se reavivara una vieja rivalidad. Las llamas del Clásico rara vez requieren combustible adicional, pero lo consiguieron en forma de un sorprendente comentario del prospecto más caliente en Cataluña.

Hablando durante una transmisión de Twitch de la Kings League, Yamal hizo un comentario en tono de broma. Preguntado por Ibai Llanos si su equipo Porcinos FC le recuerda al Real, el joven de 18 años dijo: “Sí, claro, roban, se quejan…”

Aunque esas palabras fueron pronunciadas en tono jocoso, no cayeron bien en la capital española. Se informó a Yamal antes del inicio que debía prepararse para un trato duro. Eso se concretó cuando el pitido final puso fin a un caótico desenlace en el Bernabéu, con Pedri siendo expulsado en el minuto 100.

Se intercambiaron palabras airadas entre jugadores de ambos equipos, con los ánimos caldeándose. Los ‘Galácticos’ del Real, Vinicius Junior y Jude Bellingham se vieron envueltos en las escaramuzas. Courtois fue, junto con Dani Carvajal, uno de los que se dirigieron rápidamente hacia Yamal, recordándole la necesidad de hablar menos fuera del campo.