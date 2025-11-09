AFP
Lamine Yamal víctima del 60% de todos los ataques racistas en línea en España, según una estadística impresionante que revela la terrible magnitud del abuso dirigido a la estrella del Barcelona
Nuevo estudio destaca la magnitud del terrible abuso dirigido a Yamal
En un estudio obtenido por la publicación española El País, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha arrojado luz sobre la magnitud del abuso sufrido por la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.
Según el informe, Oberaxe pudo utilizar inteligencia artificial (IA) para detectar 33,438 ataques en línea en España durante la temporada 2024-25 de La Liga, con un 62 por ciento originándose en Facebook y un 10 por ciento en X (Twitter).
El estudio afirma que el internacional español Yamal recibió el 60 por ciento del abuso, que es el doble que el jugador del Real, Vinicius, quien fue presuntamente objetivo del 29 por ciento de todos los ataques.
Real Madrid y Barcelona reciben la mayoría de todo el discurso de odio en línea.
El compañero de equipo de Vinicius en el Real, Kylian Mbappé, también fue objeto del tres por ciento de todos los ataques, mientras que el compañero de Lamine Yamal en el Barcelona, Alejandro Baldé, recibió el dos por ciento. Según el estudio, el extremo del Real Madrid Brahim Díaz y el delantero del Athletic Club Iñaki Williams fueron blanco del dos por ciento de todos los ataques.
Al analizar cuánto abuso se dirigió a los clubes de La Liga, el estudio afirma que el 66 por ciento de todos los ataques se dirigieron hacia el Real Madrid (34 por ciento) y el Barcelona (32 por ciento). Real Valladolid (17 por ciento), Valencia (ocho por ciento), Athletic Club (seis por ciento) y Real Sociedad (seis por ciento) completan los seis equipos principales que recibieron el mayor discurso de odio en línea.
Cinco personas recibieron sentencias suspendidas por abusar de Vinicius
En mayo de 2025, cinco personas recibieron sentencias de prisión suspendidas por abusar racialmente del delantero del Real Madrid Vinicius en lo que La Liga describió como un fallo "sin precedentes" en España.
El jugador de 25 años fue víctima de abuso racial durante el partido de liga del Real Madrid contra el Real Valladolid en septiembre de 2022 mientras pasaba junto a los aficionados tras ser sustituido en el estadio José Zorrilla.
En un comunicado, La Liga dijo: “Gracias a los esfuerzos de La Liga, que presentó la denuncia e inicialmente actuó como la única acusación privada -posteriormente se unieron el jugador Vinicius y el Real Madrid, así como la Fiscalía- se ha logrado este fallo ejemplar.
"Esta decisión judicial representa un hito sin precedentes en la lucha contra el racismo en el deporte en España, donde, hasta ahora, los fallos habían abordado conductas contra la integridad moral con un factor agravante racial.
"El hecho de que este fallo se refiera explícitamente a los delitos de odio asociados con insultos racistas refuerza el mensaje de que la intolerancia no tiene cabida en el fútbol.”
Las autoridades españolas recomiendan multa por presunto abuso a Rashford
Y en octubre, la comisión antiviolencia de España recomendó que se multara a un aficionado del Real Oviedo con €4,000 por presuntamente haber dirigido insultos racistas hacia el delantero del Barcelona, Marcus Rashford.
El incidente supuestamente tuvo lugar durante la victoria de los campeones de España por 3-1 sobre el Oviedo en La Liga el 25 de septiembre, un partido en el que el cedido del Manchester United registró una asistencia.
En un comunicado, las autoridades españolas dijeron: "La Liga detectó las imágenes en las redes sociales y presentó una denuncia ante la Policía Nacional.
"Posteriormente, el análisis de las imágenes de las cámaras de la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio permitió la identificación del presunto autor. La tramitación de esta propuesta estará supeditada a las decisiones finales que se tomen en el proceso penal”.
Las autoridades aún no han confirmado cuándo se tomará una decisión final.
Yamal y Vinicius regresan a la acción de La Liga el domingo por la noche.
Se espera que Rashford y Yamal participen cuando el Barcelona se enfrente al Celta de Vigo en La Liga el domingo por la tarde. El equipo de Hansi Flick, que actualmente está cinco puntos por detrás de los líderes, el Real Madrd, busca recuperarse del empate 3-3 del miércoles con el conjunto belga Club Brugge en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, Vinicius y el Real buscan dejar atrás su derrota 1-0 contra el Liverpool en la principal competición de clubes de Europa el martes cuando viajen para enfrentarse al Rayo Vallecano, que está en buena forma, el mismo día. El astro brasileño ha marcado cinco goles y registrado cuatro asistencias en la máxima categoría de España esta temporada.
