La sensación adolescente del Barcelona está jugando con un malestar significativo mientras lucha contra la pubalgia, una lesión crónica en la ingle que ha limitado su efectividad en las últimas semanas. Se dice que el problema, que causa dolor persistente en la región púbica, ha reducido la movilidad y explosividad del delantero, rasgos que definen su juego.

Yamal parecía visiblemente restringido en sus movimientos y reacio a disparar cuando el Barca sufrió una derrota 2-1 en el Santiago Bernabéu. Según expertos médicos, el dolor asociado con la pubalgia puede fluctuar en intensidad, pero a menudo empeora durante partidos de alta intensidad, precisamente el tipo de encuentros donde Barcelona necesita más la creatividad de Yamal. Las limitaciones físicas del joven han sido cada vez más notables este mes, lo que ha generado preocupación tanto en el Barcelona como en los campos de la selección nacional española. Según se informa, los médicos del club están manejando cuidadosamente su carga de trabajo para evitar agravar aún más la condición.