'Llegan noches especiales' - Lamine Yamal hace una promesa a los aficionados del Barcelona antes del regreso al Camp Nou

Si bien será un regreso emocional al Camp Nou tanto para los jugadores como para los aficionados del Barcelona, no hay garantía de que Yamal participe en este próximo partido. El joven ha estado sufriendo un problema en la ingle conocido como pubalgia, algo con lo que ha estado jugando tanto para el club como para el país desde hace un tiempo. Ha habido una guerra de palabras entre el entrenador del Barca, Hansi Flick, y el seleccionador de España, Luis de la Fuente, sobre el tiempo de juego de Lamine Yamal, con el primero preocupado por un posible excesivo uso del jugador. Además, en la última semana, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su "sorpresa y consternación" al ver que Yamal se sometió a un "procedimiento invasivo" que lo llevó a retirarse de la última convocatoria de La Roja.

Después de ser liberado de la selección nacional antes de los clasificatorios para el Mundial contra Georgia y Turquía, la RFEF dijo: "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal se había sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su malestar púbico esa misma mañana. Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 de la noche anterior, que indicaba la recomendación médica de reposo por 7-10 días. Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, la seguridad y el bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la actual convocatoria. Confiamos en que se recupere bien y le deseamos una pronta y completa recuperación."