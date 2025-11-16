'Llegan noches especiales' - Lamine Yamal hace una promesa a los aficionados del Barcelona antes del regreso al Camp Nou
Yamal emocionado por el regreso al Camp Nou
En mayo de 2023, el Barcelona se despidió del Camp Nou ya que el estadio comenzó una gran iniciativa de remodelación. Después de muchos retrasos y algunas controversias que involucraron a trabajadores, el gigantesco recinto se está preparando para una reapertura escalonada a finales de este mes. Los campeones defensores de La Liga han recibido luz verde por parte del ayuntamiento local para acoger a unos 23,000 aficionados cuando los juegos competitivos regresen a este recinto, que ya ha visto a 23,000 seguidores presenciar una sesión de entrenamiento abierta a principios de este mes. Curiosamente, Lamine Yamal ha jugado solo un puñado de veces en el Camp Nou después de hacer su debut en el primer equipo del Barça en abril de 2023. Ahora, el joven de 18 años ha recurrido a las redes sociales para expresar su alegría por jugar en este famoso estadio.
En una historia de Instagram, escribió: "Se vienen noches especiales", antes de enfocar al Camp Nou con la cámara de su teléfono.
¿Cuándo volverá a jugar el Barcelona en el Camp Nou?
Durante gran parte de los últimos dos años, mientras se realizaban las obras del Camp Nou, el Barcelona ha jugado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que tiene capacidad para más de 50,000 aficionados. Los informes sugieren que el Barça está esperando que se les conceda una licencia 1B, lo que les permitirá abrir otra grada y albergar a 45,401 espectadores en el Camp Nou. Ahora, el ejecutivo del Barcelona, Joan Sentelles, dice que tiene la esperanza de que puedan jugar en su icónico estadio, con una capacidad reducida a menos de 30,000, contra el Athletic Club el 22 de noviembre en La Liga.
Él le dijo a Esport3: "Nuestro objetivo es tenerlo listo a tiempo para el partido contra el Athletic Club. Tan pronto como obtengamos la licencia 1B, abriremos la Grada Lateral, lo que ya nos dará una capacidad similar al Estadio Olímpico. En ese momento, no tendría sentido seguir jugando allí - todos nuestros partidos serán aquí."
Sentelles agregó que esperan casi triplicar su límite actual para finales de 2025.
"El objetivo es tener todo el estadio abierto para 62,000 espectadores antes de fin de año," reveló.
Yamal, una preocupación por lesión
Si bien será un regreso emocional al Camp Nou tanto para los jugadores como para los aficionados del Barcelona, no hay garantía de que Yamal participe en este próximo partido. El joven ha estado sufriendo un problema en la ingle conocido como pubalgia, algo con lo que ha estado jugando tanto para el club como para el país desde hace un tiempo. Ha habido una guerra de palabras entre el entrenador del Barca, Hansi Flick, y el seleccionador de España, Luis de la Fuente, sobre el tiempo de juego de Lamine Yamal, con el primero preocupado por un posible excesivo uso del jugador. Además, en la última semana, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su "sorpresa y consternación" al ver que Yamal se sometió a un "procedimiento invasivo" que lo llevó a retirarse de la última convocatoria de La Roja.
Después de ser liberado de la selección nacional antes de los clasificatorios para el Mundial contra Georgia y Turquía, la RFEF dijo: "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal se había sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de su malestar púbico esa misma mañana. Este procedimiento se llevó a cabo sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección Nacional, con conocimiento de los detalles solo a través de un informe recibido a las 22:40 de la noche anterior, que indicaba la recomendación médica de reposo por 7-10 días. Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, la seguridad y el bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la actual convocatoria. Confiamos en que se recupere bien y le deseamos una pronta y completa recuperación."
¿Qué viene después para Yamal y Barcelona?
Mientras tanto, De la Fuente dijo que Yamal estaba "muy triste" por no participar en estos partidos con su país.
"Lamine está triste. Es un jugador profundamente comprometido con la selección y muy querido", dijo. "Se fue muy triste; tenía muchas ganas de jugar estos partidos. Quiere tener una gran temporada con su club, y también tiene la Finalissima y el Mundial grabados en su memoria. Es el que más sufre. Siempre quiere venir. Se fue triste y dolido. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo o tiene malas intenciones. Hablé con él. Cuando recibimos el informe anoche, lo dejamos descansar. Fuimos a su habitación y hablé con él. Le dije que era la primera noticia que había escuchado de la selección; no sé si tenía alguna información sobre el Barcelona. Estaba increíblemente triste y dolido. Estaba bien cuando llegó. No sabíamos nada hasta anoche."
Cuando termine el parón internacional, el Barcelona se enfrentará al Athletic Club, Chelsea y Alavés en el lapso de una semana para cerrar el mes. Se espera que Yamal participe en esos encuentros a pesar de sus problemas de pubalgia en curso.