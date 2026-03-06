Lamine Yamal «nos sorprende cada día» en el Barcelona, mientras Joan Laporta afirma que «el cielo es el límite» para la joven promesa

Laporta elogió a Yamal e insistió en que el internacional español sorprende a todos cada día con su progreso. «El cielo es el límite, ¿no? Cada día nos sorprende con algo nuevo», declaró a Mundo Deportivo. «El otro día, en el lado contrario al que suele jugar, hizo esa jugada que nos dio el primer gol contra el Atlético. Fue espectacular. El gol que marcó contra el Villarreal fue de una calidad fantástica».

Destacó que el éxito de Yamal es el resultado de una cuidadosa formación dentro de la famosa cantera del club. «Es un jugador genial y lo tenemos en el Barça. Es un jugador que ha sido instruido, que ha sido cuidado, que se ha formado en La Masía. Además, es un jugador comprometido y con una madurez para su edad fuera de lo común. Estamos encantados con Iain Yamal y con todos los que le rodean, y la verdad es que el equipo es un tesoro de gente».