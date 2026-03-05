¡Lamine Yamal, el «rompecorazones»! El amor está en el aire para la joven promesa del Barcelona, ya que adidas lanza unas nuevas botas exclusivas

Para celebrar la fiesta nacional, adidas ha lanzado un nuevo par de botas F50 para Yamal, la sensación del Barcelona y de la selección española, uno de sus deportistas más destacados de la era moderna y, por supuesto, natural de Cataluña.

Las botas presentan un intrincado gráfico de rosas que florece sobre un nítido color blanco, con el talón adornado con el logotipo personalizado «Football's Heartbreaker» (el rompecorazones del fútbol), algo que el gigante alemán de la ropa deportiva describe como «un guiño juguetón al estilo de juego electrizante de Yamal: romper los corazones de los defensas y dejar una rosa a su paso después de cada momento decisivo en el campo».

Este es ya el tercer par de botas exclusivas que adidas le ha regalado al delantero, y solo tiene 18 años. Ahí es cuando sabes que es auténtico.