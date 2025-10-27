Lamine Yamal comprará una mansión de 14 millones de euros que una vez compartieron Gerard Piqué y Shakira

Según la publicación española El País, Lamine Yamal está interesado en comprar la casa en la que Piqué y Shakira vivieron durante su relación de alto perfil, comenzando en 2010 y anunciando su separación 12 años después, en 2022. La propiedad en cuestión fue construida en 2012 y el sitio abarca 3,800 metros cuadrados, incluyendo tres casas: una residencia principal y otras dos viviendas, piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha de tenis, gimnasio, múltiples terrazas e incluso un estudio de grabación.

Se informa que el precio original solicitado por toda la propiedad (las tres casas) era de €14 millones cuando se incluyó por primera vez en el mercado en 2022, cuando Piqué y Shakira decidieron poner fin a su relación. El sitio ha permanecido en el mercado desde entonces, aunque se dice que €3 millones han sido recortados del precio después de que una de las residencias secundarias fue vendida por separado. Eso deja un precio de €11 millones para las dos casas restantes, que ofrecen privacidad y se extienden sobre seis dormitorios y cinco baños, por las que se dice que Yamal estaría dispuesto a pagar para comprarlas. Sin embargo, el joven superestrella tiene sus propios gustos y requisitos específicos, lo que significa que también se espera que gaste una suma significativa adicional en costos de renovación para adaptar todo a esas necesidades.