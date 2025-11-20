Lamine Yamal apunta al enfrentamiento con Chelsea para su regreso al Barcelona mientras los médicos advierten que podría estar fuera durante meses debido a una lesión 'complicada'

Según Mundo Deportivo, el Barcelona ha establecido un objetivo claro para que Yamal se recupere completamente de la pubalgia y regrese a tiempo para el crucial encuentro de la Liga de Campeones contra el Chelsea. El extremo de 18 años ha estado gestionando una significativa molestia en la ingle durante semanas, un problema que el club describe como “molesto más que serio”, pero que requería una pausa completa en su actividad. Su condición le obligó a retirarse de los clasificatorios para la Copa del Mundo de España contra Georgia y Turquía, y el personal médico del Barça temía que la lesión pudiera empeorar si no se trataba de manera agresiva.

El club comenzó un plan de tratamiento de dos fases a partir del 10 de noviembre, cuando Yamal se sometió a una terapia invasiva de radiofrecuencia. Se le instruyó que descansara entre 48 y 72 horas antes de comenzar un minucioso programa de rehabilitación con dos de los fisioterapeutas del Barcelona. Ese programa ya ha producido progresos visibles, y Yamal regresó al entrenamiento de grupo parcial el miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, un paso clave después de días de trabajo exclusivamente individual.

Dentro del Barça, la prioridad es simple, tener a Yamal listo para el partido contra el Chelsea, un encuentro que podría definir la trayectoria del club en la Liga de Campeones. Aunque la reunión de liga del sábado con el Athletic Club no ha sido descartada, cualquier participación sería mínima. Su cronograma de regreso sigue siendo ajustado, pero el club cree que siete a diez días es realista si su recuperación continúa sin contratiempos.