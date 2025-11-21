Lamine Yamal advirtió sobre los 'inconvenientes' de ser una estrella en Barcelona y España mientras Ivan Rakitic elogia al adolescente 'verdaderamente especial'

Yamal mismo ha esbozado recientemente sus ambiciosos objetivos para el futuro. Después de recibir el Premio Di Stéfano de Marca al mejor jugador de la temporada 2024-25, el joven de 18 años declaró su deseo de ganar "todo", apuntando a un barrido completo del título de La Liga, la Champions League, la Copa del Mundo y el Balón de Oro en 2026. "Lo quiero todo. Espero lograrlo todo, y mientras podamos jugar, es posible", dijo.

Sin embargo, estas ambiciones están actualmente atemperadas por una preocupación por una lesión. Yamal está navegando una recuperación de pubalgia, un problema crónico en la ingle que lo obligó a no participar en las recientes clasificatorias para la Copa del Mundo de España. El Barcelona ha implementado un plan de tratamiento cauteloso que involucra terapia de radiofrecuencia y rehabilitación. El tratamiento resultó en que se retirara del equipo nacional de España un día después de que el equipo se reuniera antes de los recientes partidos de clasificación para el Mundial. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sorprendió, afirmando que el Barcelona fue lento en notificar al organismo rector sobre el problema.

"Nunca he experimentado una situación como esta antes. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes ninguna noticia, no sabes ningún detalle, y además, es un problema de salud, así que te quedas sorprendido", dijo el entrenador Luis de la Fuente la semana pasada.

Aunque ha vuelto a los entrenamientos parciales en grupo, su participación en el próximo histórico regreso del Barcelona al Camp Nou contra el Athletic Club sigue siendo incierta y probablemente sería mínima.