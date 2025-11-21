AFP
Lamine Yamal advirtió sobre los 'inconvenientes' de ser una estrella en Barcelona y España mientras Ivan Rakitic elogia al adolescente 'verdaderamente especial'
La estrella del Barça y España brilla intensamente.
Yamal ha saltado a la fama mundial gracias a sus excelentes actuaciones con el Barcelona y España. Tras ganar la Eurocopa 2024 con España, el joven de 18 años anotó nueve goles y asistió en otros 13 para que el Barcelona ganara La Liga bajo la dirección del entrenador Hansi Flick y jugara un papel integral en su éxito en la Copa del Rey. Su influencia resultó en que quedara segundo en las clasificaciones del Balón de Oro, perdiendo ante Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain. Ha comenzado sólidamente esta temporada, también, marcando seis goles y asistiendo en cinco en La Liga y la Liga de Campeones mientras continúa lidiando con problemas de lesiones.
El asombroso comienzo de la carrera del extremo ha desatado elogios en todo el mundo del fútbol, y el exjugador del Barcelona Rakitic es el último en alabar su talento.
Rakitic advierte a Yamal sobre las presiones y desventajas del fútbol
La leyenda croata, que jugó para el Barcelona durante seis temporadas y ganó un triplete junto a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, cree que Yamal debe estar preparado para las dificultades que conlleva el fútbol de alto nivel.
"Todo va en la dirección correcta, y él ha tomado conciencia de que el fútbol tiene sus desventajas, como las lesiones y la presión que enfrenta", dijo Rakitic a Flashscore.
"Creo que tiene que seguir su propio camino; no lo compararía con los tres que mencioné [Messi, Suárez, Neymar]. Barcelona y España tienen algo especial en él, y todos debemos ayudarlo a aprender a manejar la presión. Es un jugador verdaderamente especial."
Los ambiciosos objetivos de Yamal y las preocupaciones por lesiones
Yamal mismo ha esbozado recientemente sus ambiciosos objetivos para el futuro. Después de recibir el Premio Di Stéfano de Marca al mejor jugador de la temporada 2024-25, el joven de 18 años declaró su deseo de ganar "todo", apuntando a un barrido completo del título de La Liga, la Champions League, la Copa del Mundo y el Balón de Oro en 2026. "Lo quiero todo. Espero lograrlo todo, y mientras podamos jugar, es posible", dijo.
Sin embargo, estas ambiciones están actualmente atemperadas por una preocupación por una lesión. Yamal está navegando una recuperación de pubalgia, un problema crónico en la ingle que lo obligó a no participar en las recientes clasificatorias para la Copa del Mundo de España. El Barcelona ha implementado un plan de tratamiento cauteloso que involucra terapia de radiofrecuencia y rehabilitación. El tratamiento resultó en que se retirara del equipo nacional de España un día después de que el equipo se reuniera antes de los recientes partidos de clasificación para el Mundial. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sorprendió, afirmando que el Barcelona fue lento en notificar al organismo rector sobre el problema.
"Nunca he experimentado una situación como esta antes. No creo que sea muy normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes ninguna noticia, no sabes ningún detalle, y además, es un problema de salud, así que te quedas sorprendido", dijo el entrenador Luis de la Fuente la semana pasada.
Aunque ha vuelto a los entrenamientos parciales en grupo, su participación en el próximo histórico regreso del Barcelona al Camp Nou contra el Athletic Club sigue siendo incierta y probablemente sería mínima.
¿Qué sigue para Barcelona?
Barcelona se prepara para su regreso emocional al Camp Nou este sábado contra el Athletic Club en La Liga. La participación de Yamal está en duda debido a su recuperación en curso de pubalgia, mientras que Marcus Rashford también es duda tras caer enfermo. Sin embargo, Flick ha confirmado que el portero Joan García comenzará y Raphinha también está disponible nuevamente tras recuperarse de una lesión.
El club espera asegurar que Yamal y Pedri estén lo suficientemente en forma como para comenzar en el crucial encuentro de la Liga de Campeones contra el Chelsea, que seguirá poco después. El equipo médico de Barcelona continuará monitoreando su progreso de cerca, alternando entre trabajo individual y sesiones de grupo controladas, con un enfoque en evitar cualquier contratiempo que pueda llevar a un período de baja más prolongado.
