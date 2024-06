¿De las lágrimas a la gloria? Cristiano Ronaldo quiere ser el que ría último en la Euro 2024 tras el fracaso en el Mundial

El retiro internacional parecía inminente para CR7 tras Qatar 2022, pero el delantero se mantiene vigente y va por su revancha en Alemania.

Cristiano Ronaldo cree que los tres aspectos de la realidad son el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Es fácil entender por qué: su notable camino hacia la Eurocopa de Alemania es un claro ejemplo.

Comenzó con el dolor de Qatar, donde una desastrosa campaña dejó el futuro de CR7 en la selección de Portugal envuelto en incertidumbre. Sin embargo, el arduo trabajo que siguió lo ha llevado de vuelta a un importante torneo internacional.

De hecho, mientras el equipo luso se prepara para comenzar su campaña en la Euro 2024 el martes contra la República Checa, Ronaldo no solo sigue en el equipo, sino que está listo para jugar desde el inicio en el ataque de uno de los equipos con más talento a disposición del torneo. Existe la posibilidad de que, a los 39 años de edad, una carrera internacional récord que parecía destinada a terminar envuelta en lágrimas finalmente concluya con la demostración más gloriosa de la notable resistencia de Cristiano.

No se equivoquen: esto no se trata solo de que Ronaldo disfrute de su Last Dance después de ser descartado y ridiculizado en Qatar. CR7 también está decidido a ser quien ría último en Alemania también.