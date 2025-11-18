La vida y los tiempos de Silvio Berlusconi: Cómo el polémico ex primer ministro de Italia se convirtió en uno de los mejores presidentes de fútbol de Europa

Unos meses antes de su muerte el 12 de junio de 2023, criticó públicamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que llevó a uno de los asesores de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a calificar a Berlusconi como "un agitador VIP que actúa en interés de la propaganda rusa". Un par de días después, fue absuelto de pagar a testigos para mentir en un caso de prostitución de menores que lo había perseguido durante más de una década. "Finalmente absuelto después de más de 11 años de sufrimiento, calumnias y daños políticos incalculables," escribió en Twitter.

Vale la pena señalar, sin embargo, que aunque Berlusconi también fue absuelto en el caso original, se había demostrado que pagó a una adolescente por sexo. Sin embargo, no había pruebas de que Berlusconi supiera que la chica en cuestión era menor de edad.

Alguien sin conocimiento previo de Berlusconi podría disculparse, entonces, por pensar que podría evitar discutir –y mucho menos bromear sobre– temas delicados como la prostitución. Pero este era un hombre con poco respeto por la etiqueta social, lo que significaba que nunca tenía miedo de tomar a la ligera los temas más incómodos.

Así que no fue realmente una sorpresa cuando Berlusconi provocó un alboroto en la cena de Navidad de Monza en diciembre pasado al rendir inicialmente homenaje a las habilidades motivacionales del entrenador Raffaele Palladino...