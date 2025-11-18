Silvio Berlusconi Flashback GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

La vida y los tiempos de Silvio Berlusconi: Cómo el polémico ex primer ministro de Italia se convirtió en uno de los mejores presidentes de fútbol de Europa

El comediante Dylan Moran una vez bromeó diciendo que Silvio Berlusconi era "tan completamente corrupto que cada vez que sonríe, un ángel contrae gonorrea". El ex primer ministro italiano fue ciertamente un personaje dudoso, hasta el final de una vida que fue tan extraordinaria como controvertida. Incluso mientras lidiaba con los problemas de salud a los que finalmente sucumbió, continuó generando titulares, en el fútbol y mucho más allá.

Unos meses antes de su muerte el 12 de junio de 2023, criticó públicamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que llevó a uno de los asesores de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a calificar a Berlusconi como "un agitador VIP que actúa en interés de la propaganda rusa". Un par de días después, fue absuelto de pagar a testigos para mentir en un caso de prostitución de menores que lo había perseguido durante más de una década. "Finalmente absuelto después de más de 11 años de sufrimiento, calumnias y daños políticos incalculables," escribió en Twitter.

Vale la pena señalar, sin embargo, que aunque Berlusconi también fue absuelto en el caso original, se había demostrado que pagó a una adolescente por sexo. Sin embargo, no había pruebas de que Berlusconi supiera que la chica en cuestión era menor de edad.

Alguien sin conocimiento previo de Berlusconi podría disculparse, entonces, por pensar que podría evitar discutir –y mucho menos bromear sobre– temas delicados como la prostitución. Pero este era un hombre con poco respeto por la etiqueta social, lo que significaba que nunca tenía miedo de tomar a la ligera los temas más incómodos.

Así que no fue realmente una sorpresa cuando Berlusconi provocó un alboroto en la cena de Navidad de Monza en diciembre pasado al rendir inicialmente homenaje a las habilidades motivacionales del entrenador Raffaele Palladino...

  • 'Autobús lleno de prostitutas'

    "Es bueno, inteligente, amable y capaz de motivar a nuestros muchachos", dijo el presidente del club. "Pero decidí agregar estimulación extra, así que les dije a los muchachos, 'Jugarán contra Milan, Juventus, etc... así que si vencen a uno de estos grandes equipos, ¡los recibiré en el vestuario con un autobús lleno de prostitutas!'"

    Era el clásico Berlusconi y su 'broma' fue recibida con risas en la sala. Sin embargo, cuando un video del discurso se volvió viral, muchos italianos, que durante mucho tiempo habían considerado a Berlusconi una vergüenza nacional, no encontraron el lado gracioso.

    Lo cual no fue nada sorprendente, por supuesto. El magnate de los medios seguía siendo una figura enormemente divisiva en todo el país. Su carrera política estuvo empañada por el escándalo y, sin embargo, en 2022, logró asegurarse un escaño en el senado, mientras que su partido Forza Italia se convirtió en un componente clave en el nuevo gobierno de coalición de derecha liderado por Giorgia Meloni.

    Lo que está más allá de toda duda, sin embargo, es que Berlusconi hizo historia en el fútbol, una y otra vez, primero con el AC Milan y luego en el Monza.

  • FRANCE-TELEVISION-LA CINQAFP

    'Obligatorio'

    Curiosamente, Berlusconi siempre sintió que su trabajo no era apreciado, particularmente en San Siro. En 2004, se quejó, "Hablan del Milan de [Arrigo] Sacchi, [Alberto] Zaccheroni y [Carlo] Ancelotti y nunca hablan del Milan de Berlusconi. Sin embargo, soy yo quien durante 18 años ha estado eligiendo el equipo, estableciendo las reglas y comprando los jugadores... ¡Parece como si no existiera!"

    En verdad, sin embargo, tanto Berlusconi como su contribución al fútbol italiano eran imposibles de ignorar. Fue él quien despertó al gigante dormido de la Serie A. El club estaba al borde del colapso cuando Berlusconi lo asumió en 1986, y merecía un inmenso crédito por hacerlo, porque el Milan no era una proposición particularmente atractiva en ese momento.

    "La situación [financiera] del Milan habría desalentado a cualquiera," señaló poco después de la adquisición. "Incluso ahora, los agujeros en las cuentas no han sido encontrados y la cantidad de deuda no está completamente cuantificada, pero era imposible comportarse de otra manera.

    "Por un lado, había un Milan que podría estar expuesto a situaciones dramáticas - quiebra, liquidación, tribunales, etc. Por otro lado, sin embargo, estaba Berlusconi el fanático, que no se sentía con ganas de presenciar tal masacre. En ese punto, el corazón intervino y la decisión de comprar el Milan fue obligatoria."

  • Carlo Ancelloti, Frank Rijkaard, Marco Van Basten and Ruud Gullit of AC MilanGetty Images Sport

    'El fútbol más hermoso de la historia'

    Fue una apuesta que dio resultados espectaculares, gracias tanto a Berlusconi como a su mano derecha, Adriano Galliani. En solo tres años, la pareja armó, posiblemente, el mejor equipo que el fútbol de club haya visto jamás.

    "Según [una votación de la FIFA], el Milan de Arrigo Sacchi jugó el fútbol más hermoso de la historia. En realidad, es difícil de decir, pero ciertamente la emoción de ver jugar a ese equipo fue incomparable," Berlusconi dijo más tarde a la Gazzetta dello Sport. "Estoy feliz de que mi padre, quien me había llevado de la mano desde niño para alegrarse y sufrir por el Milan, todavía estuviera vivo para verlo."

    El equipo de Sacchi fue ciertamente un placer de contemplar, uno de los pocos equipos en la historia que realmente cambió el juego, gracias a su brillante defensa italiana y al trío de superestrellas holandesas: Marco van Basten, Frank Rijkaard y Ruud Gullit.

    El nombramiento de Sacchi había sido clave, sin embargo, otro movimiento de alto riesgo que resultó ser un acierto. Tenía un título a su nombre - el título de la Serie C1 - y su llegada a San Siro fue recibida con una mezcla de escepticismo e incredulidad. Muchas figuras influyentes en los medios estaban consternadas de que la responsabilidad de revitalizar al Milan hubiera sido confiada a un entrenador que nunca había jugado al más alto nivel.

    Sacchi reaccionó famosamente a las preguntas sobre sus calificaciones diciendo con ironía, "Nunca me di cuenta de que para convertirte en un jockey, primero debes haber sido un caballo."

  • AC Milan's president Silvio Berlusconi pAFP

    Experto en todas las áreas del juego...

    El Milan ganó ocho trofeos durante el mando de Sacchi, incluyendo dos Copas de Europa consecutivas, todo mientras jugaba un fútbol que cambió el juego. Fue, como lo expresó Berlusconi, el inicio más hermoso de un imperio "épico" que lo vio convertirse en el presidente más laureado en el fútbol de clubes.

    No es de extrañar, entonces, que llegara a considerarse a sí mismo un experto en tácticas. A lo largo de su mandato de tres décadas, hubo informes y acusaciones de interferencia en las selecciones del equipo. En un momento, incluso declaró públicamente que "cualquier entrenador del Milan estará obligado a jugar con al menos dos delanteros. No es una petición, es una obligación".

    En ese contexto, es un milagro menor que Ancelotti lograra durar ocho temporadas en San Siro. No solo tuvo que soportar que su presidente cuestionara su formación y selecciones, ¡también hubo pequeñas críticas a su corpulenta figura!

    Al final del periodo de Ancelotti en el Milan, sin embargo, comenzaba a quedar claro que Berlusconi ya no estaba en posición de seguir inyectando dinero al club. En 2009, incluso abordó las conversaciones sobre una posible venta pero, de manera típicamente egocéntrica, Berlusconi afirmó que aún no había encontrado un comprador "que beneficiara más al club que yo".

  • FBL-FRA-PSG-EMIRATESAFP

    Ya no puede competir

    Lo que siguió fue una reducción gradual pero notable en el gasto. El Milan ganó la liga en 2010-11, pero perdió al dúo clave Zlatan Ibrahimovic y Thiago Silva frente al Paris Saint-Germain al año siguiente, la evidencia más clara de que Berlusconi ya no podía mantenerse al ritmo de los nuevos ricos del deporte. De hecho, cuando finalmente se separó del club en 2017, lamentó que "competir al más alto nivel en el fútbol moderno requiere inversiones y recursos que una sola familia ya no puede sostener".

    Y eso parecía ser todo, en lo que respecta a la perspectiva futbolística de Berlusconi. Tenía 80 años y seguía muy activo en la política italiana. Sin embargo, poco más de un año después, Berlusconi estaba de regreso, habiendo sido sorprendentemente convencido para comprar el AC Monza por su viejo amigo y asesor más confiable, Galliani.

    El potencial de los Biancorossi era innegable. Ubicado en una de las áreas más industriosas del norte de Italia, en una ciudad hogar de una de las pistas de carreras más famosas de la Fórmula 1, no lejos de la metrópoli que es Milán, Monza había atraído a muchos inversores ambiciosos en el pasado. Sin embargo, donde otros fallaron, Berlusconi triunfó, espectacularmente, llevando a Monza de la Serie C a la Serie A en solo cuatro temporadas, un logro aún más increíble dado el hecho de que nunca antes habían jugado en la máxima categoría de Italia.

    “Es increíble para un club como Monza, fundado en 1912, lograr el ascenso después de 110 años," dijo Berlusconi después de la victoria en el play-off final sobre Pisa en 2022. "Estando en la Serie A, debemos ganar el Scudetto e ir a la Liga de Campeones y ganarla también. Estoy acostumbrado a ganar todo el tiempo, así que veamos..."

  • FBL-ITA-MILAN-JUVENTUS-BERLUSCONI TROPHYAFP

    Milagro menor

    Es posible que el Monza no haya alcanzado los ambiciosos objetivos que Berlusconi tenía en mente, pero vivió lo suficiente para ver al club vencer a la Juventus tanto en casa como fuera durante una temporada de debut que los vio terminar en el puesto 11 en la clasificación de la Serie A, mientras que también estaba comprensiblemente orgulloso de las bases que había establecido para ayudar a los Biancorossi a lograr el éxito futuro.

    "Duplicamos nuestro campo de entrenamiento, Monzello, que ahora es el más grande y hermoso de Italia," afirmó Berlusconi. "También hemos puesto en marcha el estadio con un pequeño gasto de 25 millones de euros (£22 millones/$27 millones). Así que, las cosas han cambiado: cuando llegamos, había 300 personas viendo el Monza, ahora hay 10,000."

    Por lo tanto, el fallecimiento de Berlusconi fue un duro golpe para el Monza, que descendió en 2025, solo dos años después de la muerte de su polémico pero carismático benefactor, cuyo estatus legendario jugó un papel casi tan importante como su riqueza al atraer jugadores al club.

    Como historias de éxito, el breve ascenso del Monza a la prominencia podría no haber estado al mismo nivel que llevar al Milán desde el borde de la bancarrota hasta la dominación mundial, pero fue otro logro indudablemente impresionante de Berlusconi en el increíblemente competitivo mundo del fútbol.

    No es sorprendente que su muerte dividiera la opinión en Italia, principalmente sobre si hizo más daño que bien durante su vida personal y profesional. Ciertamente, no fue lamentado por muchas mujeres o izquierdistas. Y si llegó al cielo, bien podría haber tenido que lidiar con algunos ángeles enojados a su llegada. Pero, por lo que valga, fue un presidente increíble para Milán y Monza.

