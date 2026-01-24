Grealish jugó los 90 minutos completos en la victoria por 1-0 contra su antiguo equipo Aston Villa el pasado fin de semana. Luego, el jugador visitó a un especialista tras haber reportado al centro de entrenamiento del Everton el lunes con lo que se asumió que era un problema en la pantorrilla. Sin embargo, los escaneos revelaron que el problema era más serio de lo esperado.

El entrenador del Everton, Moyes, no ha dado un plazo sobre cuánto tiempo estaría Grealish fuera de juego, pero si el extremo tiene que someterse a cirugía, efectivamente significaría el fin de su temporada y descartaría cualquier esperanza de ser convocado por Inglaterra para el Mundial 2026.

Además, los Toffees, que ya están atravesando una crisis de lesiones, perderían a una de sus figuras clave en el ataque. Al ser consultado sobre si sería necesaria una operación, Moyes admitió que el jugador y el club están discutiendo con un cirujano sobre el mejor curso de acción.