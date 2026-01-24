¡La temporada de Jack Grealish podría haber TERMINADO! El cedido del Everton podría necesitar cirugía por una fractura en el pie, dejando su sueño de formar parte de la selección inglesa para el Mundial en ruinas
- AFP
Grealish probablemente no juegue de nuevo esta temporada
Grealish jugó los 90 minutos completos en la victoria por 1-0 contra su antiguo equipo Aston Villa el pasado fin de semana. Luego, el jugador visitó a un especialista tras haber reportado al centro de entrenamiento del Everton el lunes con lo que se asumió que era un problema en la pantorrilla. Sin embargo, los escaneos revelaron que el problema era más serio de lo esperado.
El entrenador del Everton, Moyes, no ha dado un plazo sobre cuánto tiempo estaría Grealish fuera de juego, pero si el extremo tiene que someterse a cirugía, efectivamente significaría el fin de su temporada y descartaría cualquier esperanza de ser convocado por Inglaterra para el Mundial 2026.
Además, los Toffees, que ya están atravesando una crisis de lesiones, perderían a una de sus figuras clave en el ataque. Al ser consultado sobre si sería necesaria una operación, Moyes admitió que el jugador y el club están discutiendo con un cirujano sobre el mejor curso de acción.
Everton 'no va a recibir buenas noticias' sobre Grealish
Hablando antes del partido de Everton contra Leeds el lunes por la noche, Moyes dijo sobre Grealish: "Eso es parte de la discusión que se hará con el cirujano. Obviamente no vamos a recibir buenas noticias, pero no hay fechas que quiera dar en este momento. Estamos esperando que vuelvan un par de cosas.
"Es un golpe perderlo. No vino [quejándose] de su pie. Tenía un golpe en la pantorrilla y pensamos que estaría bien. Que era solo un golpe en la parte posterior de la pantorrilla y que estaría bien en un par de días, pero le revisaron el pie y tiene una fractura por estrés.
"Es una verdadera pena para el chico. Ha estado de vuelta, disfrutándolo y haciendo lo que es bueno para él. Ha sido apoyado brillantemente por los seguidores en Everton. Piensan mucho en él y es decepcionante que vaya a tener un tiempo fuera."
La ausencia de Grealish sería un gran golpe para los Toffees. De hecho, el delantero ha registrado seis asistencias y ha marcado dos veces en la Premier League tras su cambio a Merseyside.
- AFP
Se espera que el Everton incursione en el mercado de enero
La ausencia de Grealish puede obligar al Everton a entrar en el mercado de fichajes en los últimos momentos de la ventana de enero. Moyes ha declarado anteriormente que espera incorporaciones antes de que la ventana se cierre el 2 de febrero, con los Toffees listos para invertir en el equipo en los próximos días. Existe la posibilidad de que Grealish pueda regresar a su club matriz, el City, para su rehabilitación.
"No estamos pensando en (su futuro) en este momento. Solo estamos pensando en Jack; estamos molestos por él y decepcionados de que haya sufrido una lesión," continuó Moyes.
"Estamos en contacto cercano con Manchester City, así que veremos cómo va funcionando esto mientras avanzamos y obtenemos más decisiones del especialista. Añadirá a nuestro pensamiento (sobre fichar a alguien), eso es seguro. Conseguirlos es una historia diferente, pero añadirá a nuestro pensamiento si hay algo que podamos considerar.
"Pero, por el momento, solo estamos esperando obtener la evaluación del especialista y entonces sabremos más."
- Getty Images Sport
El contrato de Garner es un impulso para los Toffees
Mejores noticias para el Everton, sin embargo, fue la confirmación de que James Garner firmó un contrato a largo plazo con el club el viernes. El joven de 24 años es un hombre clave para Moyes, y su nuevo contrato es un gran impulso para los Toffees.
"James Garner ha comprometido su futuro a largo plazo con el Everton al firmar un nuevo contrato de cuatro años y medio con el Club hasta finales de junio de 2030", decía un comunicado en el sitio web oficial del club.
Sobre el nuevo acuerdo, Garner dijo: "Estoy muy emocionado de comprometer mi futuro con el Everton. Estoy muy agradecido por todo el apoyo y todo el amor que he recibido en los últimos tres años y medio, pero esto es solo el comienzo.
"He visto el progreso que hemos hecho recientemente. Ahora quiero ser parte de ese progreso y llevarnos de regreso a donde el Club merece estar. Siento que ahora soy parte del Club y espero ser parte de él por mucho tiempo.
"Tengo familiares que son todos Evertonianos, así que sé exactamente la pasión y, como acabo de decir, lo que significa jugar para un club de fútbol tan masivo como este."