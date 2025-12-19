La saga de Lionel Messi 'me ha puesto triste', dice Joan Laporta mientras el presidente del Barcelona le dice a la leyenda del club 'ojalá nos volvamos a encontrar'
Messi dejó Barcelona en 2021 y ahora está en la MLS con el Inter Miami
Messi se vio obligado a romper sus vínculos de toda la carrera con los Blaugrana una vez que se hizo evidente que no habían fondos disponibles para una extensión de contrato para ser acordada. Una vez que llegó a la agencia libre, se tomó la decisión de unirse a su amigo cercano Neymar y al internacional francés Kylian Mbappe en el PSG.
Se pasaron dos años en el Parc des Princes antes de perseguir el sueño americano con el Inter Miami. Más éxito se ha saboreado allí, con la Leagues Cup, Supporters’ Shield y una histórica victoria en la MLS Cup siendo disfrutadas, mientras también se obtienen premios MVP consecutivos.
Messi ha firmado un nuevo contrato de tres años en Estados Unidos, llevándolo hasta 2028, lo que parece descartar cualquier regreso a Cataluña en calidad de jugador. Sin embargo, siempre será bienvenido de vuelta en el Camp Nou.
Messi inmortalizado: el Barça sigue planeando exposición y estatua
Laporta le dijo a La2CAT que lamenta cómo se fue Messi, pero añadió: "Soy un fan del Barça y por encima de todo está la institución." Admitió haber hablado con el ocho veces ganador del Balón de Oro solo una vez en los últimos cuatro años, y agregó: "Nos llamamos en su cumpleaños cuando se fue. Alejandro (Echevarria) nos puso en contacto. Fue una conversación afectuosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me ha dejado triste."
Messi recientemente regresó a Barcelona para un recorrido secreto del recién renovado Camp Nou. Se ha sugerido desde hace un tiempo que se organizará un partido amistoso que le permitirá pisar el campo en ese icónico lugar una última vez.
Laporta, que también ha hablado de una estatua que inmortalizará a Messi, añadió sobre un hijo pródigo que regresa a su hogar deportivo espiritual: "[Él vino] con algunos amigos de la selección nacional y Pepe Costa, vieron la luz aquí, decidieron venir, el jefe de seguridad llamó al coordinador del estadio y entraron al estadio.
"En 125 años de la historia del club, el momento de Messi es uno de los más gloriosos, si no el más glorioso, debe tener reconocimiento. Es alguien vinculado al Barça que tiene más proyección, ha dado mucho al Barça y el Barça le ha dado mucho a él. Ojalá nos reencontremos. Depende de la otra parte, estoy dispuesto a arreglar cualquier cosa... con un homenaje, una estatua."
El candidato presidencial revela cuánto valdría el regreso de Messi
Con Laporta preparándose para las elecciones presidenciales en Barcelona, uno de sus candidatos rivales - el economista Marc Ciria - ha dicho a Cadena SER acerca de futuros planes donde Messi está involucrado: "Esto no es un plan de homenajes o estatuas; es un plan estratégico para un socio estratégico. Si dejamos Barcelona,
Leo Messi sigue siendo el atleta más altamente considerado del mundo. Quiere volver a casa, así que hagámoslo e implementemos un plan estratégico que claramente beneficie también al Barça."
Agregó, con la afirmación de que solo una temporada de Messi en el Camp Nou generaría 200 millones de euros (175 millones de libras/234 millones de dólares) para el club: "Hablo de Messi como indispensable en el sentido de que es estructural si queremos que el Barça mantenga la propiedad de sus socios porque el aumento de ingresos que proporcionaría este acuerdo es esencial. Un acuerdo con Messi es casi vital para el Barça."
El Inter de Miami y la Copa del Mundo: el enfoque inmediato de Messi
Messi no ha dado ninguna indicación de que planee reincorporarse a las filas de jugadores del Barcelona, aparte de un posible partido no competitivo, pero ha expresado cómo él y su esposa Antonela quieren trasladar a su familia a Cataluña nuevamente una vez que termine su carrera como jugador.
Por ahora, está completamente enfocado en los eventos en el sur de Florida, con Luis Suárez acordando quedarse un año más en el Inter de Miami, mientras que Neymar podría reformar la famosa línea de ataque ‘MSN’ del Barcelona. También se espera que Messi forme parte de la defensa del título de la Copa del Mundo de Argentina en 2026.