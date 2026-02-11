IMAGO
La saga de la Superliga llega a su fin tras el acuerdo alcanzado por el Real Madrid con la UEFA por el «bienestar del fútbol europeo de clubes».
La Superliga finalmente ha muerto
El proyecto de la Superliga ha llegado oficialmente a su fin, tras el anuncio de la UEFA de que tanto ella como el Real Madrid han puesto fin a su disputa legal sobre la posible creación de una liga separatista. El club español era el único equipo que quedaba en el condenado proyecto, después de que el Barcelona se retirara la semana pasada.
Una declaración conjunta de la UEFA, el Real Madrid y los clubes de fútbol europeos decía lo siguiente: «La UEFA, los clubes de fútbol europeos y el Real Madrid CF llegan a un acuerdo por el bien del fútbol de clubes europeo.
Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se ejecuten y apliquen.
Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, los clubes de fútbol europeos (EFC) y el Real Madrid CF anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.
El Real sigue los pasos del Barça... finalmente.
Los clubes de la Premier League Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur participaron en la propuesta inicial de la Superliga y se inscribieron en 2021. Sin embargo, la intensa reacción negativa de los aficionados en Inglaterra llevó a los seis clubes a retirar su apoyo en menos de 72 horas.
El Barcelona tardó hasta la semana pasada en tirar la toalla. En ese momento, Joan Laporta, presidente del club, afirmó que el Barça se propondría ahora estrechar lazos con la UEFA.
Dijo: «El presidente de la UEFA y el presidente de la ECA, ahora EFC, nos invitaron a Roma. Asistí a varias reuniones. Fue maravilloso, emocionante, y discutimos muchos temas. Sabéis que estamos comprometidos con tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barça tiene una posición clara, y los afectados y los responsables ya la conocen. Estamos a favor de la paz porque hay margen para explorar juntos el regreso de los clubes de la Superliga a la UEFA. Nos sentimos muy cercanos a la UEFA y a la EFC.
«Estamos a punto de llegar a un acuerdo con la UEFA. Tanto Aleksander Ceferin como Nasser Al-Khelaifi están en condiciones de promover el acuerdo y darnos la bienvenida a la UEFA y a la EFC. Estamos decididos a dar este paso porque beneficia al fútbol europeo y a los clubes. Es un marco muy amplio porque también beneficia a los jugadores».
En un comunicado, el club ha declarado: «El FC Barcelona anuncia que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes implicados su retirada del proyecto de la Superliga Europea».
El giro de 180 grados de Pérez
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había afirmado que el club lucharía por la Superliga, pero su comunicado conjunto con la UEFA equivale a un armisticio.
Tras conocerse la noticia de la retirada del Barça, declaró: «Seguimos insistiendo en que [la Superliga] es un proyecto esencial para el fútbol. Con la histórica sentencia del tribunal europeo y otras dos sentencias adicionales del tribunal de Madrid, la situación es muy diferente. Se nos ha reconocido nuestro derecho a crear nuestras propias competiciones. También podemos reclamar una indemnización multimillonaria por la conducta de la UEFA. Tenemos dos derechos: que se nos indemnice por nuestras pérdidas y organizar una competición en el futuro, y perseguiremos ambos sin descanso».
¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?
El Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad este fin de semana en La Liga antes de disputar la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica. El partido de ida se jugará el 17 de febrero en Portugal.
