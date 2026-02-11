La saga de la Superliga llega a su fin tras el acuerdo alcanzado por el Real Madrid con la UEFA por el «bienestar del fútbol europeo de clubes».

El proyecto de la Superliga ha llegado oficialmente a su fin, tras el anuncio de la UEFA de que tanto ella como el Real Madrid han puesto fin a su disputa legal sobre la posible creación de una liga separatista. El club español era el único equipo que quedaba en el condenado proyecto, después de que el Barcelona se retirara la semana pasada.

Una declaración conjunta de la UEFA, el Real Madrid y los clubes de fútbol europeos decía lo siguiente: «La UEFA, los clubes de fútbol europeos y el Real Madrid CF llegan a un acuerdo por el bien del fútbol de clubes europeo.

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se ejecuten y apliquen.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, los clubes de fútbol europeos (EFC) y el Real Madrid CF anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se ejecuten y apliquen».