Mark Doyle y Nicolás De Marco

La Roma, en ascenso: Cómo los Giallorossi escalaron a la cima de la Serie A en su intento por terminar con 25 años de espera por el Scudetto

Cuando Gian Piero Gasperini fue presentado como el nuevo entrenador de la Roma en junio, destacó repetidamente que su primer objetivo era ganarse a los aficionados. El exentrenador del Atalanta pudo haber logrado milagros en Bérgamo, pero siempre ha sido una figura un tanto divisiva, por lo que su nombramiento ciertamente no fue recibido con aprobación unánime entre los seguidores.

La verdad sea dicha, habrían preferido ver al legendario local Claudio Ranieri continuar como entrenador por otro año. Sin embargo, Ranieri se negó a revertir su retiro para asumir un papel directivo con el club y sintió que el infamemente brusco Gasperini era precisamente el tipo de personaje necesario para revivir a la Roma.

"No me gustaba él [cuando era entrenador]," reveló Ranieri con típica honestidad, "y se lo dije, pero fue elegido porque estoy convencido de que Roma necesita una personalidad fuerte, un entrenador que nunca esté satisfecho, que siempre esté enojado, que quiera mejorar al equipo, al individuo.

"Seré un amigo para él, estaré de su lado y si necesita algo, intentaremos resolver los problemas juntos. Es consciente de las dificultades que encontraremos, pero si me hubiera quedado, habría perdido un año en la construcción; él fue llamado para construir algo que pueda dar frutos.

"Eso no será fácil, por supuesto, pero por eso le ofrecimos un año para hacerse entender". Para el agrado de todos los involucrados, Gasperini ha necesitado menos de seis meses para ganarse a los aficionados al preparar un sorprendente desafío por el Scudetto...

  • El primer signo de las contras asesinas de Gasperini

    Una hora después del choque de la Serie A del domingo contra Cremonese, Roma estaba ganando 1-0 y ascendiendo a la cima de la tabla, pero nunca lo habrías adivinado por el comportamiento de Gasperini. Había estado inquieto prácticamente toda la tarde, molesto por las decisiones de los árbitros del partido, y, en el minuto 62, fue expulsado.

    Como era de esperar, Gasperini perdió los estribos y, de manera bastante divertida, afirmó después que si iba a ser expulsado, debería haber sido en la primera mitad en lugar de en la segunda. De hecho, cuando se le mostraron dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos poco después de la hora de juego, un Gasperini iracundo insistió en que, en ese momento en particular, no había dicho nada insultante hacia el árbitro o sus asistentes.

    Sin embargo, la ira de Gasperini se disipó rápidamente. Mientras todavía se dirigía a regañadientes a las gradas, el suplente Evan Ferguson anotó su primer gol para el club. Cinco minutos después, un Gasperini visiblemente eufórico se levantó de su asiento y daba palmadas a sus colegas después de que Wesley culminara el tipo de contraataque letal con el que el entrenador de 67 años había disfrutado de tanto éxito notable en el Atalanta.

  • El mago de Roma

    Cuando llegó el momento de hablar con la prensa después de una victoria por 3-1 que dejó al Roma dos puntos claros en la cima de la Serie A, Gasperini estaba todo sonrisas, especialmente cuando le mostraron imágenes de una pieza de arte callejero que apareció en la capital italiana la semana pasada representándolo como un mago que prepara un desafío por el título con 'coraje, corazón y sudor'.

    "¡Eso es maravilloso pero desconcertante!" Gasperini bromeó en su entrevista posterior al partido con DAZN Italia. "Los ingredientes son fantásticos, sin embargo, y estoy de acuerdo en que son las cosas que necesitamos. Quizás también podamos añadir un poco de picante y sal." Con Gasperini como entrenador, eso no debería ser un gran problema. Controlar las expectativas de los fanáticos representa una tarea más difícil.

    Lo interesante, sin embargo, es que Gasperini no está realmente tratando de aguar la fiesta de nadie. En realidad, está predicando positividad, buscando aprovechar en lugar de calmar la ola de optimismo generada por el mejor inicio de temporada de Roma en 10 años.

    "Queremos seguir jugando así," dijo Gasperini el domingo. "Es correcto soñar en estas posiciones, mientras que al mismo tiempo siendo conscientes de que muy pocos sueños se hacen realidad al final. Sin embargo, estamos tratando de mantener el sueño durante un poco más de tiempo."

    Continuando el buen trabajo de Ranieri

    La buena noticia para los sufridos seguidores de la Roma, algunos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando ganaron el último Scudetto (2001), es que ya hemos visto suficiente evidencia para sugerir que el desafío por el título liderado por Gasperini es al menos sostenible.

    Como mencionó Ranieri, nadie anticipaba una transición especialmente suave desde la temporada pasada hasta esta. Gasperini es un entrenador notoriamente exigente, se sabe que choca con trabajadores reacios, y generalmente se necesita algo de tiempo para que sus métodos arraiguen.

    Por lo tanto, existía el temor de que su etapa en la Roma fuera del mismo modo que su último período en uno de los clubes más grandes de Italia, cuando fue despedido después de solo cinco juegos a cargo del Inter en 2011.

    Sin embargo, Gasperini ha hecho un trabajo sensacional construyendo sobre la excelente plataforma establecida por Ranieri, quien asumió el cargo con los Giallorossi en total desorden el pasado noviembre y llevó al club a un quinto lugar, después de perder solo una vez en la segunda mitad de la temporada.

    Como resultado, la Roma ha mantenido un nivel básico de organización y compromiso que les ha permitido seguir sacando victorias. De hecho, en las 'cinco grandes' ligas de Europa, solo el Real Madrid (23) ha ganado más partidos por un margen de un solo gol en 2025 que los Giallorossi (20).

  • Una defensa sorprendentemente fuerte

    La Roma también ha mantenido su portería a cero en la mitad de sus 12 partidos de la Serie A hasta ahora, y ha concedido solo seis goles, menos que cualquier otro en la máxima categoría de Italia gracias a jugadores como el veterano central Gianluca Mancini, el portero Mile Svilar y el dúo de centrocampistas Manu Kone y Bryan Cristante, quienes están haciendo un excelente trabajo protegiendo la línea defensiva de tres hombres.

    Sin embargo, decir que el excelente récord defensivo es sorprendente sería una gran subestimación, ya que el Atalanta de Gasperini era conocido -y admirado- por su juego ofensivo, que fue significativamente ayudado por la disposición a enfrentarse uno contra uno en la defensa.

    Gasperini incluso mencionó su enfoque aventurero en su primera conferencia de prensa como técnico de la Roma. "No creo que sea ningún secreto, todo el mundo sabe qué tipo de fútbol me gusta," dijo. "Mi estilo de juego refleja mis propias características.

    "Mis equipos siempre han jugado de una cierta manera, con intensidad y calidad, marcando muchos goles, siempre enfocados en anotar uno más en lugar de recibir uno menos."

    Y aun así, el Udinese, que ocupa el décimo lugar, es el único equipo en la primera mitad de la Serie A que ha marcado pocos goles (12) que los actuales líderes de la liga (15).

  • Un cambio radical

    Hay indicios, sin embargo, de que la Roma está empezando a encajar desde una perspectiva ofensiva. La victoria del domingo en Cremonese fue la primera vez que los Giallorossi habían marcado más de dos goles en un partido desde que Gasperini asumió el cargo.

    "Me parece que en algunos aspectos el equipo ha dado un giro," argumentó Gasperini. "Ahora veo a muchos jugadores capaces de marcar y hacer pases importantes, que luego ponen a sus compañeros en posición de ser peligrosos.

    "El equipo está jugando con más confianza y cuando nos acercamos al gol, creamos más oportunidades que antes. En ese sentido, estoy agradecido por los muchos partidos reñidos que hemos tenido, incluso aquellos que perdimos en la Europa League (contra Lille y Viktoria Plzen el mes pasado) porque nos permitieron entender y corregir algunas cosas."

    El ingenioso recurso de Gasperini de mover regularmente a Cristante a la defensa para ayudar al equipo a construir desde atrás también ha añadido una nueva dimensión a su juego.

    Obviamente, la Roma realmente podría beneficiarse de que Ferguson entre en racha ahora que finalmente ha marcado tras sus incesantes problemas de lesiones - particularmente porque Artem Dovbyk aún estaba dejando mucho que desear al frente antes de ser descartado por un problema en el muslo y Paulo Dybala lamentablemente no puede ser considerado como confiable para mantenerse en forma.

    Otro atacante argentino, Matías Soulé, ciertamente ha mejorado su juego esta temporada, pero el hecho de que sea el máximo goleador de los Giallorossi con cinco goles te dice todo lo que necesitas saber sobre su falta de un finalizador confiable.

  • El choque crucial contra el Napoli

    Gasperini también ha reconocido que la Roma ha tenido problemas repetidos para dar la vuelta a los partidos. "Las estadísticas no mienten: hemos perdido casi todos los juegos en los que hemos quedado atrás," reconoció recientemente. "Pero a medida que creces en todas las áreas, también ganas más confianza y logras superar obstáculos o momentos desafortunados. Eso también es un proceso."

    Y la sensación es que la Roma solo va a mejorar cuanto más avance la temporada, de la misma manera que parecen terminar los partidos más fuertes que la mayoría de sus oponentes. "Hemos planificado nuestro trabajo para estar en nuestro pico físico entre octubre y febrero," reveló el preparador físico de los Giallorossi, Domenico Borelli, a la Gazzetta dello Sport la semana pasada.

    Hay, entonces, muchas posibilidades de que lo mejor esté por venir de la Roma pero, como incluso Gasperini ha reconocido, tendremos una idea mucho mejor de dónde están ahora mismo en el enfrentamiento del domingo con el Napoli en el Estadio Olímpico.

    A pesar de todos sus resultados alentadores, que incluyen una victoria sobre el Lazio en el derbi de Roma, los Giallorossi han perdido sus únicos dos partidos hasta la fecha contra otros aspirantes al título, Inter y AC Milan. 

    "Tenemos que obtener un mejor resultado," dijo Gasperini el jueves, y eso definitivamente no será fácil contra los campeones reinantes de Italia. Sin embargo, al menos tendrá a todo un estadio apoyándolo a él y a su equipo, algo que nadie habría imaginado hace cinco meses.

    Gasperini, por su parte, insiste en que no es un hacedor de milagros, pero ahora cualquier cosa parece posible para esta Roma revitalizada. Los escépticos se han convertido en soñadores, y todo lo que se necesitó fue la mezcla adecuada de valor, corazón y sudor, los ingredientes básicos de cualquier desafío exitoso por el título...

